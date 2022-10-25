Житель Улан-Удэ убил малознакомого мужчину

В Улан-Удэ суд счел достаточными для вынесения приговора 58-летнему мужчине, признанному виновным в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что утром 13 февраля нынешнего года мужчина встретился в Улан-Удэ с 41-летним жителем их микрорайона, которого заподозрил в краже денег и документов у своего знакомого. После он отвел его в квартиру к приятелю на улице Денисова, где стал требовать возврата похищенного.Спустя некоторое время, не получив признаний в краже, испытывая личную неприязнь к собеседнику, он взял на кухне нож и нанес им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Приговором суда убийце назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: pixabay.com