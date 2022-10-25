Общество 25.10.2022 в 16:53

Житель Улан-Удэ убил малознакомого мужчину

По подозрению в краже денег и документов, но больше того - из неприязни
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ убил малознакомого мужчину
В Улан-Удэ суд счел достаточными для вынесения приговора 58-летнему мужчине, признанному виновным в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что утром 13 февраля нынешнего года мужчина встретился в Улан-Удэ с 41-летним жителем их микрорайона, которого заподозрил в краже денег и документов у своего знакомого. После он отвел его в квартиру к приятелю на улице Денисова, где стал требовать возврата похищенного.

Спустя некоторое время, не получив признаний в краже, испытывая личную неприязнь к собеседнику, он взял на кухне нож и нанес им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
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