Общество 25.10.2022 в 16:53
Житель Улан-Удэ убил малознакомого мужчину
По подозрению в краже денег и документов, но больше того - из неприязни
Текст: Номер один
В Улан-Удэ суд счел достаточными для вынесения приговора 58-летнему мужчине, признанному виновным в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что утром 13 февраля нынешнего года мужчина встретился в Улан-Удэ с 41-летним жителем их микрорайона, которого заподозрил в краже денег и документов у своего знакомого. После он отвел его в квартиру к приятелю на улице Денисова, где стал требовать возврата похищенного.
Спустя некоторое время, не получив признаний в краже, испытывая личную неприязнь к собеседнику, он взял на кухне нож и нанес им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором суда убийце назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: pixabay.com
Следствием и судом установлено, что утром 13 февраля нынешнего года мужчина встретился в Улан-Удэ с 41-летним жителем их микрорайона, которого заподозрил в краже денег и документов у своего знакомого. После он отвел его в квартиру к приятелю на улице Денисова, где стал требовать возврата похищенного.
Спустя некоторое время, не получив признаний в краже, испытывая личную неприязнь к собеседнику, он взял на кухне нож и нанес им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором суда убийце назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: pixabay.com
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