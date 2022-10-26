Общество 26.10.2022 в 06:00

В Улан-Удэ инвалиду-погорельцу отказали в жилье

Пенсионер пишет письма во все инстанции в поисках справедливости
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ инвалиду-погорельцу отказали в жилье
В Улан-Удэ после пожара в улан-удэнском многоквартирном доме на Батарейке без жилья остался инвалид первой группы, дитя войны Виктор Семенович Иванов. Жилищный сертификат инвалиду не положен, пояснили ему в социальных службах, поскольку дом не был признан аварийным и все претензии необходимо предъявлять через суд к соседу-погорельцу. С чьей квартиры и началось возгорание.

14 октября поздно вечером сгорел деревянный многоквартирный дом на ул. Жанаева, 27, в мкр. Батарейка. Из дома эвакуировали десять человек, одна женщина погибла. Причина возгорания стандартная - слабая электропроводка.
 
Фактически остался без жилья и инвалид первой группы по зрению Виктор  Иванов, 1945 года рождения. Сегодня он пишет письма во все инстанции в поисках справедливости. Также позвонил в «Номер один» и рассказал историю своих взаимоотношений с чиновниками.
 
- Когда я обратился в администрацию, мне сказали, что на компенсацию, жилищный сертификат я надеяться не могу, потому что дом не  признан аварийным, - рассказал он. – Максимум, что дадут, это 15 тыс. рублей.

Как выяснилось, претензии погорельцы могут направить лишь виновнику пожара - владельцу одной из квартир, откуда стал распространяться огонь. Но что с него можно взыскать? Такой же бедолага, как и другие погорельцы.
 
Инвалид возмущен, что причина отказа в компенсациях на жилье - в безаварийном доме.
 
–  Не понимаю, как его не признали аварийным, если он построен еще в 19 веке, – возмущается Виктор Семенович. – Я в нем родился, и он уже тогда старый был. Здание было доходным домом одного купца (арочные полукруглые окна, потолки высотой 3,5 метра) и стояло примерно там, где сейчас универсам «Спутник». После революции в нем по адресу: Сталина, 70 (ныне ул. Коммунистическая), поселились работники военкомата, мой отец тоже был военкомом. В 1950-е годы дом разобрали и перевезли на ул. Жанаева, 27. Туда переехала и семья военкома.

Как рассказывает Виктор Семенович, последний капремонт в доме проводился в 70-е годы прошлого века, и после этого оказалось, что и по документам он построен в это время. То есть еще относительно «свежий».
 
Причем владельцам этого, по сути, деревянного барака, с печным отоплением, без водоснабжения и туалетом на улице, стали начисляться взносы на капремонт.

Осенью 2021 года региональный фонд капремонта подал иск на инвалида и через суд взыскал около 50 тыс. рублей долга, пени и пошлину.

И с весны 2022 года с пенсии старика начали удерживать по 6 тыс. рублей в счет погашения долга. Никого не смутило, что 100-летний неблагоустроенный дом фактически был аварийным, и с жильца продолжали брать деньги за «будущий ремонт».
 
Ситуацию комментирует улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.

- Мы обратились в интересах инвалида в прокуратуру Советского района Улан-Удэ и Службу судебных приставов и добились приостановления действия судебного приказа. Теперь инвалид не будет платить за ремонт, которого отродясь не было. Правда ранее удержанные суммы ему не вернут.

После пожара вместе с общественниками Виктор Иванов обратился в администрацию Советского района Улан-Удэ,  там ему предложили временно одну комнату в коммуналке на ст. Дивизионной. Поскольку он фактически незрячий, за инвалидом необходим уход. Он не стал перебираться на окраину города, как говорит, «к черту на кулички», и в настоящее время поселился у сердобольных родственников.
 
При этом до сих пор не решен вопрос о том, насколько готовы социальные службы города к ЧП, подобным тем, что случились на ул. Жанаева. Учитывая, что немалая часть нашего города до сих пор проживает в таких потенциально опасных жилищах.
 
Фото: «Номер один»
Теги
погорельцы

Все новости

В Бурятии пройдет семинар для бизнеса по вопросам мобилизации
25.10.2022 в 19:16
Максимиха возглавила рейтинг популярных мест отдыха жителей Бурятии
25.10.2022 в 17:30
В Улан-Удэ благодаря открытию Центра ядерной медицины онкобольные жители смогут получить весь спектр специализированной помощи, не выезжая из региона
25.10.2022 в 17:28
В Бурятии учат расчеты гранатометов АГС-17
25.10.2022 в 17:03
Житель Улан-Удэ убил малознакомого мужчину
25.10.2022 в 16:53
Жительницу Бурятии загрызли домашние собаки
25.10.2022 в 16:06
В общественном транспорте Улан-Удэ могут исчезнуть кондукторы
25.10.2022 в 14:12
В Улан-Удэ птицы вновь загадили памятник Пушкину
25.10.2022 в 13:46
Народный Хурал Бурятии утвердит схему одномандатных округов
25.10.2022 в 12:49
«В стороне оставаться в такой ситуации невозможно»
25.10.2022 в 12:38
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ благодаря открытию Центра ядерной медицины онкобольные жители смогут получить весь спектр специализированной помощи, не выезжая из региона
Открытие центра 21 октября посетили первые лица Бурятии, а также гости из других стран
25.10.2022 в 17:28
В Бурятии учат расчеты гранатометов АГС-17
Кроме того мобилизованные изучают аппаратуру связи и тактическую медицину
25.10.2022 в 17:03
Житель Улан-Удэ убил малознакомого мужчину
По подозрению в краже денег и документов, но больше того - из неприязни
25.10.2022 в 16:53
В общественном транспорте Улан-Удэ могут исчезнуть кондукторы
Первый шаг на пути к этому уже сделан
25.10.2022 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru