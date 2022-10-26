В Улан-Удэ инвалиду-погорельцу отказали в жилье

В Улан-Удэ после пожара в улан-удэнском многоквартирном доме на Батарейке без жилья остался инвалид первой группы, дитя войны Виктор Семенович Иванов. Жилищный сертификат инвалиду не положен, пояснили ему в социальных службах, поскольку дом не был признан аварийным и все претензии необходимо предъявлять через суд к соседу-погорельцу. С чьей квартиры и началось возгорание.14 октября поздно вечером сгорел деревянный многоквартирный дом на ул. Жанаева, 27, в мкр. Батарейка. Из дома эвакуировали десять человек, одна женщина погибла. Причина возгорания стандартная - слабая электропроводка.Фактически остался без жилья и инвалид первой группы по зрению Виктор Иванов, 1945 года рождения. Сегодня он пишет письма во все инстанции в поисках справедливости. Также позвонил в «Номер один» и рассказал историю своих взаимоотношений с чиновниками.- Когда я обратился в администрацию, мне сказали, что на компенсацию, жилищный сертификат я надеяться не могу, потому что дом не признан аварийным, - рассказал он. – Максимум, что дадут, это 15 тыс. рублей.Как выяснилось, претензии погорельцы могут направить лишь виновнику пожара - владельцу одной из квартир, откуда стал распространяться огонь. Но что с него можно взыскать? Такой же бедолага, как и другие погорельцы.Инвалид возмущен, что причина отказа в компенсациях на жилье - в безаварийном доме.– Не понимаю, как его не признали аварийным, если он построен еще в 19 веке, – возмущается Виктор Семенович. – Я в нем родился, и он уже тогда старый был. Здание было доходным домом одного купца (арочные полукруглые окна, потолки высотой 3,5 метра) и стояло примерно там, где сейчас универсам «Спутник». После революции в нем по адресу: Сталина, 70 (ныне ул. Коммунистическая), поселились работники военкомата, мой отец тоже был военкомом. В 1950-е годы дом разобрали и перевезли на ул. Жанаева, 27. Туда переехала и семья военкома.Как рассказывает Виктор Семенович, последний капремонт в доме проводился в 70-е годы прошлого века, и после этого оказалось, что и по документам он построен в это время. То есть еще относительно «свежий».Причем владельцам этого, по сути, деревянного барака, с печным отоплением, без водоснабжения и туалетом на улице, стали начисляться взносы на капремонт.Осенью 2021 года региональный фонд капремонта подал иск на инвалида и через суд взыскал около 50 тыс. рублей долга, пени и пошлину.И с весны 2022 года с пенсии старика начали удерживать по 6 тыс. рублей в счет погашения долга. Никого не смутило, что 100-летний неблагоустроенный дом фактически был аварийным, и с жильца продолжали брать деньги за «будущий ремонт».Ситуацию комментирует улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.- Мы обратились в интересах инвалида в прокуратуру Советского района Улан-Удэ и Службу судебных приставов и добились приостановления действия судебного приказа. Теперь инвалид не будет платить за ремонт, которого отродясь не было. Правда ранее удержанные суммы ему не вернут.После пожара вместе с общественниками Виктор Иванов обратился в администрацию Советского района Улан-Удэ, там ему предложили временно одну комнату в коммуналке на ст. Дивизионной. Поскольку он фактически незрячий, за инвалидом необходим уход. Он не стал перебираться на окраину города, как говорит, «к черту на кулички», и в настоящее время поселился у сердобольных родственников.При этом до сих пор не решен вопрос о том, насколько готовы социальные службы города к ЧП, подобным тем, что случились на ул. Жанаева. Учитывая, что немалая часть нашего города до сих пор проживает в таких потенциально опасных жилищах.Фото: «Номер один»