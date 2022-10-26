Общество 26.10.2022 в 11:14
Шесть правил заемщика
Кредит – удобный финансовый инструмент, если знать, как правильно им пользоваться
Однако заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к выбору кредита. Объясняем, как избежать испорченной кредитной истории и головной боли.
Шесть правил заемщика:
Не переоценивайте свои финансовые возможности. Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать эту сумму. Надо помнить размер обязательного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода.
Не берите кредит в первом же банке, близость отделения или яркая вывеска – не лучший критерий для выбора банка. Рынок полон предложений, поэтому изучите варианты в нескольких организация. Сравните условия и стоимость, что бы выбрать кредит, который подойдет вам.
Не забывайте о своих правах, берите деньги только в банке, у которого есть лицензия Банка России, не занимайте денег у черных кредиторов и тогда с вами ничего страшного не произойдет.
Не подписывайте договор, если не понимаете его условий. Прочитайте весь текст договора – это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. Если что, то не понятно спрашивайте у сотрудника банка, требуйте объяснить.
Не тяните с погашением кредита. Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной платеж на последний момент. Если появится возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею.
Не забудьте закрыть кредит. Итак, вы сделали последний взнос, и кажется, закрыли кредит. Обязательно позвоните на горячую линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита.
Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не торопитесь и не жалейте времени на изучении нюансов. Пусть кредит будет для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем.
Гармаева А.Р.
Шесть правил заемщика:
Не переоценивайте свои финансовые возможности. Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать эту сумму. Надо помнить размер обязательного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода.
Не берите кредит в первом же банке, близость отделения или яркая вывеска – не лучший критерий для выбора банка. Рынок полон предложений, поэтому изучите варианты в нескольких организация. Сравните условия и стоимость, что бы выбрать кредит, который подойдет вам.
Не забывайте о своих правах, берите деньги только в банке, у которого есть лицензия Банка России, не занимайте денег у черных кредиторов и тогда с вами ничего страшного не произойдет.
Не подписывайте договор, если не понимаете его условий. Прочитайте весь текст договора – это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. Если что, то не понятно спрашивайте у сотрудника банка, требуйте объяснить.
Не тяните с погашением кредита. Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной платеж на последний момент. Если появится возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею.
Не забудьте закрыть кредит. Итак, вы сделали последний взнос, и кажется, закрыли кредит. Обязательно позвоните на горячую линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита.
Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не торопитесь и не жалейте времени на изучении нюансов. Пусть кредит будет для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем.
Гармаева А.Р.
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