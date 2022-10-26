Однако заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к выбору кредита. Объясняем, как избежать испорченной кредитной истории и головной боли.Шесть правил заемщика:Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать эту сумму. Надо помнить размер обязательного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода., близость отделения или яркая вывеска – не лучший критерий для выбора банка. Рынок полон предложений, поэтому изучите варианты в нескольких организация. Сравните условия и стоимость, что бы выбрать кредит, который подойдет вам.берите деньги только в банке, у которого есть лицензия Банка России, не занимайте денег у черных кредиторов и тогда с вами ничего страшного не произойдет.Прочитайте весь текст договора – это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. Если что, то не понятно спрашивайте у сотрудника банка, требуйте объяснить.Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной платеж на последний момент. Если появится возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею.Итак, вы сделали последний взнос, и кажется, закрыли кредит. Обязательно позвоните на горячую линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита.не торопитесь и не жалейте времени на изучении нюансов. Пусть кредит будет для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем.Гармаева А.Р.