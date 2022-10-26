Общество 26.10.2022 в 11:14

Шесть правил заемщика

Кредит – удобный финансовый инструмент, если знать, как правильно им пользоваться
A- A+
Шесть правил заемщика
Однако заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к выбору кредита. Объясняем, как избежать испорченной кредитной истории и головной боли.

Шесть правил заемщика:

Не переоценивайте свои финансовые возможности. Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать эту сумму. Надо помнить размер обязательного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода.

Не берите кредит в первом же банке, близость отделения или яркая вывеска – не лучший критерий для выбора банка.  Рынок полон предложений, поэтому  изучите варианты в нескольких организация. Сравните условия и  стоимость, что бы выбрать кредит, который подойдет вам.

Не забывайте о своих правах, берите деньги только  в банке, у которого есть лицензия Банка России, не занимайте денег у черных кредиторов и тогда с вами ничего страшного не произойдет.

Не подписывайте договор, если не понимаете его условий. Прочитайте весь текст договора – это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. Если что, то не понятно спрашивайте у сотрудника банка, требуйте объяснить.

Не тяните с погашением кредита. Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной платеж на последний момент. Если появится возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею.

Не забудьте закрыть кредит. Итак, вы сделали последний взнос, и  кажется, закрыли кредит. Обязательно позвоните на горячую линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита.

Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не торопитесь и не жалейте времени на изучении нюансов. Пусть кредит будет для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем.

Гармаева А.Р.
Теги
кредиты

Все новости

Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль
26.10.2022 в 11:29
Сберегаем деньги просто и выгодно
26.10.2022 в 11:21
Шесть правил заемщика
26.10.2022 в 11:14
В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай
26.10.2022 в 10:57
Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров
26.10.2022 в 10:44
«Дачная амнистия 2.0»
26.10.2022 в 10:23
Кибербудущее бурятских ферм
26.10.2022 в 10:00
Куда обращаться, если утерян СНИЛС?
26.10.2022 в 10:00
Сельхозакадемия в Улан-Удэ получит субсидию на обновление материально-технической базы
26.10.2022 в 09:49
Приставы взыскали в пользу жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда за потерю слуха
26.10.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай
Следственные действия шли также в Бурятии и в Москве, где проживали члены организованной группы
26.10.2022 в 10:57
Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров
Правительство Бурятии решило поменять правила по выдаче бесплатных дров для родственников мобилизованных, вызвавшие критику в регионе
26.10.2022 в 10:44
«Дачная амнистия 2.0»
Минимущество Бурятии рассказало, как оформить и зарегистрировать право на землю
26.10.2022 в 10:23
Кибербудущее бурятских ферм
Апокалиптические сценарии фантастических фильмов с каждым годом кажутся не такими уж невозможными
26.10.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru