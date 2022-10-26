Общество 26.10.2022 в 17:42
Голубые мечты о голубом топливе?
Бурятии нужно 3,5 млрд рублей на газификацию трех районов, требуется господдержка
Текст: Номер один
Организация котельных для газификации трех районов Бурятии - Северо-Байкальского, Муйского и города Северобайкальск - потребует около 3,5 млрд рублей. Регион надеется получить средства из федерального бюджета, рассказал глава республики Алексей Цыденов на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде, сообщает ТАСС.
«Мы согласовали районы, где в первую очередь смотрим газификацию, и предлагаем включить в перечень объектов капитального строительства объектов недвижимости, включаемых в федеральную адресную инвестиционную программу и реализуемых в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» именно три наших северных района - Северобайкальск, Северо-Байкальский район и Муйский район», - сказал он, добавив, что на организацию инфраструктуры для котельных потребуется 3,5 млрд рублей.
Также Цыденов предложил поддержать из федерального бюджета программу создания автогазозаправочных станций в Бурятии. «Обеспечение станциями является необходимым условием, чтобы в целом вся транспортная сеть России была связана газотранспортной инфраструктурой, чтобы машины на газе могли ехать по всей России без ограничений, иначе в Бурятию заехали, встали, заправиться негде, соответственно, весь восток России отрезается», - добавил Цыденов.
По словам замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Артема Верхова, регион разработал программу газификации, объем финансовых средств по ней составляет 13,5 млрд рублей. Кроме того, член правления, начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов сообщил, что рассматривают разные варианты газификации субъекта, в том числе с привлечением СПГ.
«Мы рассматриваем вариант, пока он в расчетах - в Забайкальском крае построить завод и потом СПГ возить [в Бурятию]», - пояснил Сухов. Он добавил, что также прорабатывается возможность сетевой газификации в республике, ведется технико-экономический анализ вариантов.
Власти Бурятии уже несколько лет настаивают на газификации республики. По их мнению, это позволит отказаться от использования угольных и мазутных котельных, которые вредят экологии региона, расположенного рядом с озером Байкал.
Есть и приятные новости, но они у наших западных соседей, где газификация начнется совсем скоро. Накануне губернатор Приангарья Игорь Кобзев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили предстоящий запуск Ковыктинского месторождения и газификацию Иркутской области. Рабочая встреча состоялась 25 октября, сообщает Иркутская областная администрация.
«Газпром» начал пусконаладочные работы под нагрузкой на Ковыктинском месторождении и участке «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». В соответствии с планом, месторождение и участок «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири» будут введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.
Предстоящий запуск Ковыктинского месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Оно станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Это предусмотрено актуализированной программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-25 годы. Сейчас «Газпром» проектирует инфраструктуру для потребителей посёлка Жигалово. Совместно с правительством Иркутской области также прорабатывается вопрос газификации населения и коммунально-бытовых потребителей Саянска и отдельных муниципальных образований региона.
В рамках развития регионального газомоторного рынка «Газпром» ведет реконструкцию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Её производительность вырастет в несколько раз. Это позволит увеличить количество транспорта, в первую очередь – городского, работающего на экологически чистом топливе.
«Запуск Ковыктинского месторождения имеет огромное значение для всей страны и, в частности, для Иркутской области. Для нашего региона реализация этого проекта носит практическое значение. Это запуск газовых котельных, перевод транспорта на газ. Это долгожданные проекты, мы рады, что они будут реализованы и со своей стороны прилагаем к этому массу усилий», - сказал Игорь Кобзев.
Между «Газпромом» и правительством Иркутской области заключены соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива; договор о газификации; дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Действует актуализированная программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, а также Соглашение о намерениях по газификации Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области.
Что в «сухом остатке» для Бурятии? Продолжают рассматриваться разные варианты газификации республики, в том числе с привлечением СПГ. Причем, со строительством завода в Забайкалье. И надо отметить, что «разные варианты газификации Бурятии» рассматриваются очень давно. Так давно, что впору задаться вопросом – состоятся ли они?
В конце концов, строительство нефтепровода Россия-Монголия-Китай является делом решенным, Ковыкта запускается. Не пора ли иметь хоть какую-то ясность: Бурятия газифицируется или остается наедине со своими голубыми мечтами о голубом топливе?
Фото: unsplash.com
«Мы согласовали районы, где в первую очередь смотрим газификацию, и предлагаем включить в перечень объектов капитального строительства объектов недвижимости, включаемых в федеральную адресную инвестиционную программу и реализуемых в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» именно три наших северных района - Северобайкальск, Северо-Байкальский район и Муйский район», - сказал он, добавив, что на организацию инфраструктуры для котельных потребуется 3,5 млрд рублей.
Также Цыденов предложил поддержать из федерального бюджета программу создания автогазозаправочных станций в Бурятии. «Обеспечение станциями является необходимым условием, чтобы в целом вся транспортная сеть России была связана газотранспортной инфраструктурой, чтобы машины на газе могли ехать по всей России без ограничений, иначе в Бурятию заехали, встали, заправиться негде, соответственно, весь восток России отрезается», - добавил Цыденов.
По словам замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Артема Верхова, регион разработал программу газификации, объем финансовых средств по ней составляет 13,5 млрд рублей. Кроме того, член правления, начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов сообщил, что рассматривают разные варианты газификации субъекта, в том числе с привлечением СПГ.
«Мы рассматриваем вариант, пока он в расчетах - в Забайкальском крае построить завод и потом СПГ возить [в Бурятию]», - пояснил Сухов. Он добавил, что также прорабатывается возможность сетевой газификации в республике, ведется технико-экономический анализ вариантов.
Власти Бурятии уже несколько лет настаивают на газификации республики. По их мнению, это позволит отказаться от использования угольных и мазутных котельных, которые вредят экологии региона, расположенного рядом с озером Байкал.
Есть и приятные новости, но они у наших западных соседей, где газификация начнется совсем скоро. Накануне губернатор Приангарья Игорь Кобзев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили предстоящий запуск Ковыктинского месторождения и газификацию Иркутской области. Рабочая встреча состоялась 25 октября, сообщает Иркутская областная администрация.
«Газпром» начал пусконаладочные работы под нагрузкой на Ковыктинском месторождении и участке «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». В соответствии с планом, месторождение и участок «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири» будут введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.
Предстоящий запуск Ковыктинского месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Оно станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Это предусмотрено актуализированной программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-25 годы. Сейчас «Газпром» проектирует инфраструктуру для потребителей посёлка Жигалово. Совместно с правительством Иркутской области также прорабатывается вопрос газификации населения и коммунально-бытовых потребителей Саянска и отдельных муниципальных образований региона.
В рамках развития регионального газомоторного рынка «Газпром» ведет реконструкцию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Её производительность вырастет в несколько раз. Это позволит увеличить количество транспорта, в первую очередь – городского, работающего на экологически чистом топливе.
«Запуск Ковыктинского месторождения имеет огромное значение для всей страны и, в частности, для Иркутской области. Для нашего региона реализация этого проекта носит практическое значение. Это запуск газовых котельных, перевод транспорта на газ. Это долгожданные проекты, мы рады, что они будут реализованы и со своей стороны прилагаем к этому массу усилий», - сказал Игорь Кобзев.
Между «Газпромом» и правительством Иркутской области заключены соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива; договор о газификации; дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Действует актуализированная программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, а также Соглашение о намерениях по газификации Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области.
Что в «сухом остатке» для Бурятии? Продолжают рассматриваться разные варианты газификации республики, в том числе с привлечением СПГ. Причем, со строительством завода в Забайкалье. И надо отметить, что «разные варианты газификации Бурятии» рассматриваются очень давно. Так давно, что впору задаться вопросом – состоятся ли они?
В конце концов, строительство нефтепровода Россия-Монголия-Китай является делом решенным, Ковыкта запускается. Не пора ли иметь хоть какую-то ясность: Бурятия газифицируется или остается наедине со своими голубыми мечтами о голубом топливе?
Фото: unsplash.com
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