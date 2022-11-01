Общество 01.11.2022 в 10:00

Возможна ли оплата алиментов авансом?

Разберемся подробнее в щепетильном вопросе
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Текст: Номер один
Возможна ли оплата алиментов авансом?
Номер один

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, можно ли заплатить алименты вперед на несколько месяцев?» 

Николай, г. Улан-Удэ

Если алименты установлены по решению суда в процентах от дохода, заплатить их вперед нельзя. В этом случае алименты нужно платить ежемесячно. В одностороннем порядке изменить это условие нельзя.

Если плательщик алиментов решит перевести их за несколько месяцев вперед, эта сумма не будет засчитана в счет будущих начислений. Фактически она может расцениваться как подарок, добровольная помощь. Взыскать эту сумму также будет проблематично. При этом будет появляться задолженность по алиментам.

Даже если взыскатель согласен на такой вариант, потом он сможет потребовать сумму алиментов еще раз, без зачета аванса.

Уплата алиментов авансом возможна, только если есть соглашение между родителями. Оно должно быть удостоверено нотариально. В соглашении можно указать, что единовременно перечисляется сумма, которая засчитывается в счет будущих платежей. При передаче денег наличными необходимо составить расписку.

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