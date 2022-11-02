Изменение правил расчета за общедомовые нужды

Вопрос: «Нам пришло уведомление, что изменится плата за ОДН? Так ли это?»

С 1 сентября в России действуют новые правила расчета платы за общедомовые нужды (ОДН). Теперь она будет рассчитываться исходя из фактического использования объёмов электричества, горячей и холодной воды, а не в рамках норматива, как это было прежде.

При этом, каждый собственник будет нести ответственность в пределах своей доли в общедомовом имуществе. За соседей никто платить не будет.

На сегодняшний день плата за ОДН в большинстве случаев рассчитывается по нормативам. Исключение – ситуация, при которой многоквартирный дом оборудован автоматизированной информационно-измерительной системой. Также нормативы не применяются, когда на общем собрании собственники приняли соответствующее решение и платят исходя из среднемесячного объёма потребления с последующим перерасчётом.

В новом документе уточняется перерасчет платы жильцов за ОДН и детализируется порядок оплаты.

По нормативам плату рассчитают, если:

- многоквартирный дом не оборудован коллективным счётчиком, прибор находится в неисправном состоянии или истёк срок его поверки;

- многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учёта, но собственники (потребители) на общем собрании НЕ определили порядок расчёта размера платы исходя из показаний приборов. Здесь предусмотрен ежегодный перерасчёт размера платы исходя из фактического потребления.

Исходя из среднемесячных объёмов потребления плату рассчитают, если многоквартирный дом оборудован общедомовым счётчиком, и собственники решили платить исходя из среднемесячных объёмов потребления. Здесь предусмотрен ежегодный перерасчёт размера платы исходя из фактического потребления.

Если сумма фактического потребления, рассчитанная исходя из показаний коллективного прибора учёта, окажется больше, чем нормативный объём за год, потребителям произведут доначисления, меньше – вернут средства.

По факту потребления плату рассчитают, если многоквартирный дом оборудован коллективным прибором учёта, и собственники на общем собрании решили ежемесячно платить исходя из показаний счётчиков.

Изменения в первую очередь коснутся тех, кто платит по нормативам. Теперь суммы в платежках таких пользователей будут периодически корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.

По умолчанию такой перерасчет будет проводиться раз в год. Размер платы за общее имущество, согласно нововведению, будет отражен в квитанции отдельной строкой по каждому виду коммунальных ресурсов — холодная и горячая вода, электроэнергия.

Если в доме не установлен прибор учета, расчеты, как и прежде, будут производиться по нормативам. В этом случае собранием собственников нужно принять решение об установке такого прибора.

Обязательны общие собрания

Если общедомовой прибор учета уже установлен, но плата за ОДН начисляется по нормативам, потребуется собрание собственников. Нужно провести общее собрание, где нужно определить, какой способ из начислений расчета за ОДН выбрать. Например, можно весь год расходы на ОДН считать по среднему показателю, а в конце года корректировать. Собранием собственников также можно вообще отказаться от оплаты по нормативам и перейти на оплату по фактическому потреблению. В этом случае перерасчеты не потребуются. Такой вариант расчетов максимально выгоден в домах, где все собственники дисциплинированно оплачивают коммуналку и нет серьезных проблем с состоянием самого дома.

Как изменения скажутся на платежах

Если все люди вовремя передают показания приборов учета, рационально используют ресурсы, то для них выгоднее платить по факту, а не по нормативам. Кроме того, необходимо выявлять тех, кто не подает показания вовремя, и фиксировать нерациональное использование, поскольку это все может повлиять на общие показания. Это все задача управляющих организаций и собственников.

Вступивший в силу документ напрямую не повлечет повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, он направлен на справедливый расчет. Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления.