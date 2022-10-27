Общество 27.10.2022 в 10:22

В Бурятии чиновник фиктивно трудоустроил своего шурина

Зарплату за якобы отработанное родственником время глава забирал себе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновник фиктивно трудоустроил своего шурина
В Бурятии под контролем приставов исполнено судебное решение по делу о фиктивном трудоустройстве. Как сообщили в УФССП РБ, глава одного из муниципальных образований Тарбагатайского района, используя служебное положение, фиктивно устроил водителем своего шурина. Зарплату за якобы отработанное время чиновник забирал себе.

Как выяснилось во время следствия, присвоенные деньги мужчина собирался использовать для нужд возглавляемой им администрации, а заодно и для прикрытия недостатков в своей работе. А родственник чиновника, хотя фактически не выполнял трудовые обязанности, получил прибавку к будущей пенсии, поскольку период его фиктивного трудоустройства был включен в трудовой стаж.

Суд признал включение администрацией периода фиктивного трудоустройства в стаж, учитываемый при назначении трудовой пенсии, незаконным. Соответствующее исполнительное производство было открыто в Тарбагатайском районном отделении судебных приставов.

«Под контролем наших сотрудников администрация направила в пенсионный фонд сведения об отсутствии трудового стажа в период фиктивного трудоустройства. В налоговую службу — об излишне перечисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование. После этого судебным приставом была проведена проверка. На сегодняшний день из базы и пенсионного фонда, и налоговой данные исключены», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.

Фото: «Номер один»
Теги
нарушение приставы

Все новости

В Улан-Удэ неизвестные подпалили припаркованный автомобиль
27.10.2022 в 10:29
В Бурятии чиновник фиктивно трудоустроил своего шурина
27.10.2022 в 10:22
Что лучше - дарственная или завещание?
27.10.2022 в 10:00
Житель Бурятии получил срок за убийство на почве ревности
27.10.2022 в 09:26
Кофе в Бурятии стал роскошью
27.10.2022 в 06:00
Голубые мечты о голубом топливе?
26.10.2022 в 17:42
В Улан-Удэ осквернители могилы ветерана получили сроки
26.10.2022 в 17:09
В Забайкалье после реконструкции открылся курорт «Кука»
26.10.2022 в 16:55
В Бурятии резко подорожала солярка
26.10.2022 в 16:31
Зэдын аймагай эмнэлгын һалбариие Арадай Хуралай һунгамалнууд шалгаба
26.10.2022 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
Что лучше - дарственная или завещание?
Условия оформления того или иного документа
27.10.2022 в 10:00
Кофе в Бурятии стал роскошью
Жители республики потеряли интерес к кофейням
27.10.2022 в 06:00
Голубые мечты о голубом топливе?
Бурятии нужно 3,5 млрд рублей на газификацию трех районов, требуется господдержка

26.10.2022 в 17:42
В Забайкалье после реконструкции открылся курорт «Кука»
Основным акцентом курорта станет «anti-age» медицина, задача которой - увеличение продолжительности жизни
26.10.2022 в 16:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru