В Бурятии чиновник фиктивно трудоустроил своего шурина

В Бурятии под контролем приставов исполнено судебное решение по делу о фиктивном трудоустройстве. Как сообщили в УФССП РБ, глава одного из муниципальных образований Тарбагатайского района, используя служебное положение, фиктивно устроил водителем своего шурина. Зарплату за якобы отработанное время чиновник забирал себе.Как выяснилось во время следствия, присвоенные деньги мужчина собирался использовать для нужд возглавляемой им администрации, а заодно и для прикрытия недостатков в своей работе. А родственник чиновника, хотя фактически не выполнял трудовые обязанности, получил прибавку к будущей пенсии, поскольку период его фиктивного трудоустройства был включен в трудовой стаж.Суд признал включение администрацией периода фиктивного трудоустройства в стаж, учитываемый при назначении трудовой пенсии, незаконным. Соответствующее исполнительное производство было открыто в Тарбагатайском районном отделении судебных приставов.«Под контролем наших сотрудников администрация направила в пенсионный фонд сведения об отсутствии трудового стажа в период фиктивного трудоустройства. В налоговую службу — об излишне перечисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование. После этого судебным приставом была проведена проверка. На сегодняшний день из базы и пенсионного фонда, и налоговой данные исключены», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.Фото: «Номер один»