В Бурятии в результате двух ДТП госпитализированы два человека

В Бурятии Мухоршибирском районе в четверг вечером 23-летний водитель автомашины «Мерседес Е430», следуя со стороны Петровск-Забайкальска в сторону Улан-Удэ, на 541-мкилометре автотрассы «Байкал», предварительно не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем «Вольво» под управлением 35-летнего мужчины.В результате ДТП 23-летний пассажир автомобиля «Мерседес» получил травмы и госпитализирован ЦРБ, сообщили в республиканской ГИБДД .В Бичурском районе 54-летний водитель «Тойота Спринтер», двигаясь по автодороге Мухоршибиоь–Бичура-Кяхта», на 78-м километре предварительно не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части кювет. Машина опрокинулась. результате ДТП 62-летнй пассажир автомобиля мужчина доставлен в ЦРБ.За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрирована 31 авария с механическими повреждениями машин и два ДТП с пострадавшими.Фото: pixabay.com