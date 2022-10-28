Общество 28.10.2022 в 10:41

В Бурятии в результате двух ДТП госпитализированы два человека

Водители не справлялись с управлением, пассажиры машин отправлялись в больницы  
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Текст: Номер один
В Бурятии в результате двух ДТП госпитализированы два человека
В Бурятии Мухоршибирском районе в четверг вечером 23-летний водитель автомашины «Мерседес  Е430», следуя со стороны Петровск-Забайкальска в сторону Улан-Удэ, на 541-мкилометре автотрассы «Байкал», предварительно не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем «Вольво» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП 23-летний пассажир автомобиля «Мерседес»  получил травмы и госпитализирован  ЦРБ, сообщили в республиканской ГИБДД .

В Бичурском районе  54-летний водитель «Тойота  Спринтер», двигаясь по автодороге Мухоршибиоь–Бичура-Кяхта», на 78-м километре предварительно  не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части кювет. Машина опрокинулась.  результате ДТП 62-летнй пассажир автомобиля мужчина доставлен в  ЦРБ.
    
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрирована 31 авария с  механическими повреждениями машин и два ДТП с пострадавшими.

Фото: pixabay.com
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