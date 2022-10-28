Житель Улан-Удэ пытался захватить землю рядом с многоквартирным домом

В Улан-Удэ неравнодушные жители сообщили о самовольном занятии земельного участка. Специалисты Комитета по управлению имуществом и землепользованию отреагировали на обращение, выехав на улицу Намжилова. Как выяснилось, один из жильцов многоквартирного дома на прилегающей к дому территории начал огораживать площадку для использования в личных целях.«В случае непринятия мер по демонтажу самовольно установленного ограждения в установленный срок – до конца октября, в отношении жителя будут применены все предусмотренные законом меры», - предупредили в мэрии.Власти города напомнили, что за самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на физических лиц – от 5 до 10 тыс рублей, на должностное лицо - от 20 до 50 тыс рублей, на юридических лиц - от 100 тыс до 200 тыс рублей.О фактах нарушения земельного законодательства жители могут сообщать в отдел земельного контроля Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.Фото: «Номер один»