В Улан-Удэ театр русской драмы возвращается к Островскому

В 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, в связи с этим Театр им. Н. А. Бестужева готовит премьеру классической комедии из русской жизни, сообщили в пресс-службе ГРДТ.Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» станет первой совместной работой труппы театра и режиссера Дмитрия Матыкина.Одна из самых ярких комедий А.Н. Островского была написана почти 155 лет назад, но по-прежнему остается остроактуальной. Молодой, талантливый человек, используя пороки и слабости высшего общества «выходит в люди» благодаря искусству льстить, угождать и подобострастничать.«Чем в люди выходят? Не все делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить… Я сумею подделаться и к тузам и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать – им надо льстить грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, а потом заберусь и повыше…», – говорит главный герой пьесы Островского Егор Дмитриевич Глумов, историю которого Театр им. Н.А. Бестужева расскажет на этот раз.«Классика всегда актуальна. Не обязательно, чтобы все было в кринолинах, пышных платьях. Классика – это когда не меняется текст и смысл, когда сохраняется замысел автора. Есть текст великого писателя, написанный в том далеком времени, а мы попытаемся перекинуть некий мостик в современную жизнь. То, что молодежь воспринимает этот текст иначе, я замечаю, работая с молодыми артистами, и отталкиваюсь от их понимания, задора и энергии. Получается очень динамично. Кажется, я даже завидую зрителям, которые увидят это впервые. Наше прочтение Островского - с юмором и легкомыслием, адресовано всем, независимо от возраста. Мы должны сочинить свою историю - такую, как мы ее понимаем. В театре как таковом нет прогресса, все циклично, все повторяется и возвращается на круги своя. И то, что кажется новым сегодня, на самом деле традиция и когда-то уже было поставлено великими Мейерхольдом, Таировым, Вахтанговым, Станиславским, Немировичем-Данченко», - говорит режиссер спектакля Дмитрий Матыкин.Приглашаем всех в Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева прожить театральную историю вместе с нами!12+Фото Александры Даниловой