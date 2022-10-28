Общество 28.10.2022 в 13:21

В Бурятии заканчиваются теплые деньки

С субботы погода в республике начнет ухудшаться
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии заканчиваются теплые деньки
По данным синоптиков, днем 29 октября по южной половине республики, а 30 октября - в большинстве районов Бурятии ожидается ухудшение погоды, мокрый снег, возможно установление снежного покрова. Ветер усилится до 15-20 м/с. На автодорогах местами возможна гололедица.

29 октября по республике ожидается переменная облачность, ночью в горах Восточного Саяна, днем по южной половине местами снег, по южному побережью Байкала возможны сильные осадки. Ветер переменный 4-9, днем в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -3, +2. Днем +2, +7, местами +2, -3.

В Улан-Удэ в субботу без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днем с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днем +3, +5.

30 октября по республике облачно, осадки в виде снега, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +1, -4, местами -9,-14, днем 0, +5, местами 0,-5. В Улан-Удэ временами мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -2, -4, днем около 0.

Фото: «Номер один»
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