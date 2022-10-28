Общество 28.10.2022 в 17:24

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Киму

Выдающемуся хормейстеру, педагогу, народному артисту Бурятской АССР, чей многогранный талант помог многим, а обогревал всех  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Киму
В Улан-Удэ сегодня открыли мемориальную доску Борису Киму. На митинг возле дома по улице Фрунзе, 17, где жил Борис Анатольевич Ким, собрались его родные, друзья, коллеги, представители культурной общественности и корейской диаспоры в Бурятии, сообщили в минкультуры республики.

«Это прекрасный педагог, прекрасный человек, прекрасный семьянин и отец. Борис Анатольевич был не только непререкаемым авторитетом в музыкальной сфере, он был таким для всех, кто его знал. Грандиозная, яркая личность и человек, который светился изнутри и обогревал всех вокруг своим отношением к людям, к жизни», - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Борис Анатольевич Ким родился в небольшом рыбачьем посёлке на Камчатке. Волею судьбы он оказался в культурном сердце нашей страны – городе Ленинграде. Академическое образование, школа профессионализма в старейшем профессиональном музыкальном учебном заведении - Хоровом училище имени М. И. Глинки при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Далее - Ленинградская консерватория имени Римского-Корсакова.

«Наша с Борисом Анатольевичем «альма матер» – капелла, которая нас познакомила, воспитала, дала нам в руки ремесло, которое нас вело по жизни. Не только воспоминания детства, но и воспоминания нашей совместной работы греют мне душу. Откровенно говоря, и первый, и второй раз я приехал в Бурятию, потому что был звонок Бориса Анатольевича. Дирижируя спектаклями «Князь Игорь», «Руслан и Людмила», «Царская невеста», я всегда думаю о том, что он нас слышит и радуется», - говорит художественный руководитель БГАТОИБ Владимир Рылов.

Многогранна была деятельность Бориса Кима. Главный хормейстер, дирижёр, музыкальный руководитель современных молодёжных постановок и огромных хоровых самодеятельных сообществ, собираемых на самых крупных площадках нашей республики, заместитель министра культуры Бурятии, любимый педагог, художественный руководитель и директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Он основал детскую школу искусств, которая сегодня носит имя Бау Ямпилова, воспитал целую плеяду талантливых вокалистов и музыкантов, которые с особой теплотой и благодарностью говорят о своём педагоге.

Его жена – Ольга Маратовна Ким на сегодняшний день является заведующей труппой хора БГАТОИБ. Практически в стенах театра выросла и единственная дочь – Маша.

«Папу я помню с двух сторон. С первой стороны – истинный руководитель, он всегда был жестким, но справедливым. Но дома у нас главной была мама. Он меня всегда баловал и называл своей жемчужиной, был настоящим отцом. Я думаю, что за великим мужчиной стоит великая женщина. Мама всегда поддерживала его во всем. Благодаря моим родителям я знаю, что такое настоящая любовь», - поделилась дочь Бориса Анатольевича Мария Ким.

Борис Анатольевич Ким жил на улице Фрунзе, 17 с 1990-го года. Открытие мемориальной доски – особо значимое событие в жизни Бурятии, столицы нашей республики – города Улан-Удэ. Это не только дань памяти выдающемуся деятелю культуры и искусства, а еще и приобщение к истории – истории нашей страны, истории нашей культуры, истории нашего знаменитого Бурятского театра оперы и балета.

Фото: minkultrb.ru
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