Жителям Улан-Удэ пообещали доступные цены на кастрацию

– В связи с высокой потребностью стерилизации домашних животных было принято решение открыть в этом районе ветеринарную клинику. С 2019 года при содействии города была открыта клиника по ул. Родины, 11. Отмечу, что все ветеринарные услуги и цены будут социально ориентированными, – сказал начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.





В Улан-Удэ на ул. Шульца открылась новая ветеринарная клиника. Как сообщили в мэрии города, теперь владельцы домашних питомцев Железнодорожного района смогут получить консультации и лечение от врачей в шаговой доступности от своего дома.Клиника оснащена современным оборудованием и укомплектована необходимыми специалистами. Здесь питомец сможет получить все возможные диагностические и лечебные услуги.– Поздравляем Управление ветеринарии с открытием новой клиники. Это логичное продолжение стратегии по решению вопросов, связанных и с животными без владельцев. Поскольку доступность ветеринарных услуг – это одна из мер для повышения культуры поведения горожан, бережного отношения к природе, к животным, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Фото: мэрия Улан-Удэ