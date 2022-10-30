Общество 30.10.2022 в 12:27

В Бурятии выделено 7,3 млн рублей из резервного фонда в связи с введением режима ЧС на территории СП "Желтуринское"

Произведена отсыпка низменных участков в пойме реки Желтура
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В Бурятии выделено 7,3 млн рублей из резервного фонда в связи с введением режима ЧС на территории СП "Желтуринское"
В связи с введением режима ЧС на территории СП "Желтуринское" в феврале 2022 года, из-за затопления жилой застройки с. Тэнгэрэк наледными водами реки Желтура, было выделено финансирование из Резервного фонда Правительства РБ на проведение превентивных мероприятий в размере 7,3 млн.руб.

Село Тэнгэрэк расположено на низкой пойменной террасе рек Джида и Желтура и периодически в летнее время затапливается поверхностными водами, а в зимнее - наледями.

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В зону затопления попадает 40 жилых домов с. Тэнгэрэк с приусадебными участками, в которых проживает 135 человек.

В рамках мероприятия произведена отсыпка низменных участков в пойме р. Желтура протяжённость 1,6 км., которая должна обеспечить защиту населённого пункта от затопления наледными водами.

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