В Бурятии выделено 7,3 млн рублей из резервного фонда в связи с введением режима ЧС на территории СП "Желтуринское"

В связи с введением режима ЧС на территории СП "Желтуринское" в феврале 2022 года, из-за затопления жилой застройки с. Тэнгэрэк наледными водами реки Желтура, было выделено финансирование из Резервного фонда Правительства РБ на проведение превентивных мероприятий в размере 7,3 млн.руб.Село Тэнгэрэк расположено на низкой пойменной террасе рек Джида и Желтура и периодически в летнее время затапливается поверхностными водами, а в зимнее - наледями.В зону затопления попадает 40 жилых домов с. Тэнгэрэк с приусадебными участками, в которых проживает 135 человек.В рамках мероприятия произведена отсыпка низменных участков в пойме р. Желтура протяжённость 1,6 км., которая должна обеспечить защиту населённого пункта от затопления наледными водами.