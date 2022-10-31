В Бурятии языком рок-музыки стал чистый бурятский

В Бурятии в День бурятского языка, 28 октября, прошло награждение победителей конкурса на соискание премии главы Бурятии в области развития бурятского языка «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка», сообщили в минкульте республики.Как отметил Алексей Цыденов, в республике реализуется госпрограмма по сохранению и развитию бурятского языка. С прошлого года учреждена ежегодная именная премия главы Бурятии на соискание лучших практик развития бурятского языка.В этом году премией отмечена работа народной артистки Бурятии Надежды Мунконовой - автора либретто первого бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан». Либретто написано по мотивам одноименной поэмы Сергея Бахлаева. Это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным языком.«Написание либретто и слов песен к рок-мюзиклу “Бальжан-Хатан” для меня стало интересным опытом. Если честно, тот факт, что мою работу отметили премией главы, стало большой неожиданностью. Если сказать по-бурятски, то «бахархааб» - у меня дыхание сперло. Даже слёзы подступили. Благодарю всех создателей этой постановки», - поделилась Надежда Мунконова.Премьера постановки на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоялась в июне 2022 года. Музыкальным руководителем и дирижёром выступил маэстро Владимир Рылов, композитор – Сарантуя Жалцанова- Дмитриева, режиссёр – Олег Юмов. Рок-мюзикл был также показан со сцены в ФСК в рамках концерта- марафона «Нэгэдэе/Мы вместе».«Первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан» покорил сердца не только жителей республики, но и многих гостей Бурятии. Поздравляем талантливую Надежду Мунконову с наградой и желаем ей дальнейших творческих успехов на литературном поприще! Отмечу, что постановка была создана в рамках подготовки к 100-летию республики при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Ближе познакомиться с постановкой смогли зрители концерта в честь Дня бурятского языка. Солисты оперы Дина Санданова и Саян Цымпилов исполнили номер из «Бальжан Хатан».В фойе Бурятского драматического театра, где проходило празднование, была представлена фотозона и экспозиция о рок-мюзикле. Отметим, что увидеть нашумевшую постановку «Бальжан Хатан» можно будет 7 и 8 декабря в Бурятском государственном театре оперы и балета. Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра. Возрастной ценз: 6+.Фото: пресс-служба правительства Бурятии