Общество 31.10.2022 в 11:47

Иллюзий о загранице не осталось

За 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в раза
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Текст: Номер один
Иллюзий о загранице не осталось
Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй россиянин остался бы на родине. Портал SuperJob выяснил, в какой стране мира хотели бы жить россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Заграница утрачивает привлекательность в глазах россиян: за полгода мечтающих о жизни в других государствах стало меньше на 6 процентных пунктов. Более половины (51%) экономически активных граждан остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира.
По 3% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 54% против 48% соответственно. Из иностранных государств россиянок чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.

Иллюзий о сытой и красивой жизни за границей все меньше: за 12 лет число россиян, предпочитающих жизнь в своей стране, выросло более чем вдвое: с 23% в 2010 году до 51% сегодня.

Фото: pixabay.com
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