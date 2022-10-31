Иллюзий о загранице не осталось

Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй россиянин остался бы на родине. Портал SuperJob выяснил, в какой стране мира хотели бы жить россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.Заграница утрачивает привлекательность в глазах россиян: за полгода мечтающих о жизни в других государствах стало меньше на 6 процентных пунктов. Более половины (51%) экономически активных граждан остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира.По 3% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 54% против 48% соответственно. Из иностранных государств россиянок чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.Иллюзий о сытой и красивой жизни за границей все меньше: за 12 лет число россиян, предпочитающих жизнь в своей стране, выросло более чем вдвое: с 23% в 2010 году до 51% сегодня.Фото: pixabay.com