Урожай позитивно повлиял на ситуацию в экономике Бурятии

В 2022 году, по оценкам бурятских производителей, самообеспеченность республики многими видами сельскохозяйственных культур превысит прошлогодний уровень. Ситуация в растениеводстве с учетом предварительных итогов уборочной кампании стала одной из специальных тем октябрьского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».Один из источников информации для доклада — мониторинг 14 тысяч предприятий со всей страны, в том числе из Бурятии, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.«В нашем регионе, согласно ожиданиям аграриев, увеличится валовой сбор пшеницы, кормовых культур, картофеля, свёклы, других овощей. Во многом это связано с тем, что расширилась площадь посадки и повысилась эффективность агропромышленного комплекса республики. По информации регионального минсельхоза, под урожай этого года в Бурятии засеяли на 3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.На хороший урожай овощей, зерна и других сельскохозяйственных культур в текущем году рассчитывают и аграрии из других регионов России, отмечается в докладе. Наряду с ограниченными возможностями по увеличению экспорта это будет сдерживать рост стоимости продовольствия на внутреннем рынке страны, в том числе в Бурятии.Фото: unsplash.com