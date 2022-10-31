Общество 31.10.2022 в 12:37

Урожай позитивно повлиял на ситуацию в экономике Бурятии

Этот фактор  будет сдерживать рост стоимости продовольствия на внутреннем рынке
A- A+
Текст: Номер один
Урожай позитивно повлиял на ситуацию в экономике Бурятии
В 2022 году, по оценкам бурятских производителей, самообеспеченность республики многими видами сельскохозяйственных культур превысит прошлогодний уровень. Ситуация в растениеводстве с учетом предварительных итогов уборочной кампании стала одной из специальных тем октябрьского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Один из источников информации для доклада — мониторинг 14 тысяч предприятий со всей страны, в том числе из Бурятии, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

«В нашем регионе, согласно ожиданиям аграриев, увеличится валовой сбор пшеницы, кормовых культур, картофеля, свёклы, других овощей. Во многом это связано с тем, что расширилась площадь посадки и повысилась эффективность агропромышленного комплекса республики. По информации регионального минсельхоза, под урожай этого года в Бурятии засеяли на 3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.

На хороший урожай овощей, зерна и других сельскохозяйственных культур в текущем году рассчитывают и аграрии из других регионов России, отмечается в докладе. Наряду с ограниченными возможностями по увеличению экспорта это будет сдерживать рост стоимости продовольствия на внутреннем рынке страны, в том числе в Бурятии.

Фото: unsplash.com
Теги
агро урожай оценка

Все новости

В Бурятии повестки скорректировали автокредитование
02.11.2022 в 13:16
Набитый омулем автомобиль задержала полиция в Улан-Удэ
02.11.2022 в 12:41
Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве
02.11.2022 в 12:27
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
02.11.2022 в 12:07
Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
02.11.2022 в 11:38
Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб
02.11.2022 в 11:32
В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях
02.11.2022 в 11:23
Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году
02.11.2022 в 10:24
Доступная кастрация
02.11.2022 в 10:00
Изменение правил расчета за общедомовые нужды
02.11.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В Бурятии повестки скорректировали автокредитование
Число выданных автокредитов в ходе частичной мобилизации снизилось на 17%
02.11.2022 в 13:16
Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве
Старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
02.11.2022 в 12:27
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
В них включены учащиеся, чьи семьи получают «путинские» выплаты
02.11.2022 в 12:07
Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
Она представляла сойотскую культуру на межнациональном конкурсе красоты и талантов
02.11.2022 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru