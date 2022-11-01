Общество 01.11.2022 в 13:51
График доставки пенсий и пособий в праздники немного изменен
Это касается клиентов Сбербанка, Россельхозбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Росбанка, ПочтаБанка и ВТБ
Текст: Номер один
Финансирование выплаты пенсий за 6-е число для получателей в кредитных учреждениях будет осуществлено раньше срока в связи с праздничными выходными днями с 4 по 6 ноября 2021 года, сообщили в республиканском отделении ПФР.
А именно тех, кто получает пенсии 6-го числа через Сбербанк, Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Росбанк, ПочтаБанк, ВТБ будет осуществляться 3 ноября 2022 года.
Доставка пенсий и иных социальных выплат для пенсионеров, получающих пенсию на Почте России в ноябре месяце, будет производиться с 3 по 21 число в соответствии с графиками доставки, но в зависимости от режима работы почтового отделения, осуществляющего доставку пенсии гражданину. Графики работы почтовых отделений в праздничные дни можно уточнить непосредственно в отделениях УФПС Республики Бурятия.
Выплата пособий будущим мамам, на детей от 8-16 лет, а так же по уходу за детьми до 1,5 лет через банки будет произведена 3 ноября, через отделения почтовой связи - с 3 по 21 ноября, график доставки так же необходимо уточнять в отделении УФПС по месту жительства;
Так же сообщаем, что 3 ноября в клиентских службах ОПФР по Республике Бурятия будет сокращенный рабочий день: с 8:30 до 16:30, а с 4 по 6 ноября – выходные, клиентские службы ПФР работать не будут. С 7 ноября прием граждан будет проводиться в штатном режиме, по графику предварительной записи.
Режим работы клиентских служб:
Клиентские службы в г. Улан-Удэ по адресам ул. Коммунистическая, 45а и ул. Жердева 2а, а так же в районах Республики:
- понедельник-среда - с 8:30 до 17:30
Записаться на прием можно:
- через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России www.pfr.gov.ru;
- через мобильное приложение ПФР для IOS и Аndroid;
- по телефону Единого контакт-центра ОПФР по Республике Бурятия 8-800-600-00-00.
Задать вопрос специалистам ПФР:
-Вконтакте https://vk.com/pfr_buryatia
- Телеграм https://t.me/pfr_buryatia
Фото: egov-buryatia.ru
А именно тех, кто получает пенсии 6-го числа через Сбербанк, Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Росбанк, ПочтаБанк, ВТБ будет осуществляться 3 ноября 2022 года.
Доставка пенсий и иных социальных выплат для пенсионеров, получающих пенсию на Почте России в ноябре месяце, будет производиться с 3 по 21 число в соответствии с графиками доставки, но в зависимости от режима работы почтового отделения, осуществляющего доставку пенсии гражданину. Графики работы почтовых отделений в праздничные дни можно уточнить непосредственно в отделениях УФПС Республики Бурятия.
Выплата пособий будущим мамам, на детей от 8-16 лет, а так же по уходу за детьми до 1,5 лет через банки будет произведена 3 ноября, через отделения почтовой связи - с 3 по 21 ноября, график доставки так же необходимо уточнять в отделении УФПС по месту жительства;
Так же сообщаем, что 3 ноября в клиентских службах ОПФР по Республике Бурятия будет сокращенный рабочий день: с 8:30 до 16:30, а с 4 по 6 ноября – выходные, клиентские службы ПФР работать не будут. С 7 ноября прием граждан будет проводиться в штатном режиме, по графику предварительной записи.
Режим работы клиентских служб:
Клиентские службы в г. Улан-Удэ по адресам ул. Коммунистическая, 45а и ул. Жердева 2а, а так же в районах Республики:
- понедельник-среда - с 8:30 до 17:30
Записаться на прием можно:
- через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России www.pfr.gov.ru;
- через мобильное приложение ПФР для IOS и Аndroid;
- по телефону Единого контакт-центра ОПФР по Республике Бурятия 8-800-600-00-00.
Задать вопрос специалистам ПФР:
-Вконтакте https://vk.com/pfr_buryatia
- Телеграм https://t.me/pfr_buryatia
Фото: egov-buryatia.ru