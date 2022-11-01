Общество 01.11.2022 в 14:26

В Бурятии подорожали все типы квартир

Наибольший рост отмечен на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии подорожали все типы квартир
В Бурятии на конец третьего квартала этого года средняя цена одного квадратного метра квартир на первичном рынке жилья составила 83945 рублей, на вторичном рынке – 84163 рублей. Такие данные приводит Бурятстат.

В III квартале 2022 года по отношению к IV кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 11,5 %, на вторичном рынке – на 8%.

«Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества - на 19%. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 16%, на вторичном рынке – на 9,8%, среднего качества (типовые) - на 8,5% и 6,1% соответственно», - сообщает Бурятстат.

Фото: «Номер один»
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