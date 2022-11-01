В Бурятии подорожали все типы квартир

В Бурятии на конец третьего квартала этого года средняя цена одного квадратного метра квартир на первичном рынке жилья составила 83945 рублей, на вторичном рынке – 84163 рублей. Такие данные приводит Бурятстат.В III квартале 2022 года по отношению к IV кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 11,5 %, на вторичном рынке – на 8%.«Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества - на 19%. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 16%, на вторичном рынке – на 9,8%, среднего качества (типовые) - на 8,5% и 6,1% соответственно», - сообщает Бурятстат.Фото: «Номер один»