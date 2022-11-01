Общество 01.11.2022 в 16:18

Школьников Бурятии будут тестировать психологи

В республике тестируют программу онлайн-диагностики детского коллектива «Добрая среда»

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Текст: Лариса Ситник
Школьников Бурятии будут тестировать психологи

Как сообщила «Номер один» уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, в республике разработали систему онлайн-диагностики детских коллективов «Добрая среда». В разработке программы приняли участие детский омбудсмен, сотрудники аппарата уполномоченного, минздрав республики, психологи Центра диагностики и консультирования, а также студенты Бурятского госуниверситета.

- В июле 2022 г. на очном обучении в Агентстве стратегических инициатив команда из Бурятии и Иркутской области работала над проектом «школьный буллинг». В сентябре мы провели работу со школьниками, учителями, директором школы, которая стала пилотной по внедрению созданного командой продукт, - рассказывает Наталья Викторовна.

Буллинг (травля) — распространённая проблема у детей и подростков. Подвергнуться ему может каждый ребёнок вне зависимости от благосостояния его семьи, уровня культурного развития или национальности. Решение проблемы буллинга требует чуткости со стороны родителей и грамотного подхода. От этого зависит физическое и психическое здоровье ребёнка.

Решение, которое разработала команда из Бурятии, состоит из трех модулей.

1. Диагностика (онлайн-опрос + игра). Диагностику проводит школьный психолог, классный руководитель участвует в качестве наблюдателя.

2. Самостоятельное изучение материала: по результатам тестирования школьники получают рассылку мультфильмов, комиксов, методичек для ознакомления. Для школьников, ответивших «Да, это происходило со мной» предлагаются: контакт для обращения к школьному психологу, ссылки на детский телефон доверия и анонимный онлайн-чат «Мой психолог»; также школьнику предлагается (добровольно) отправить свои контактные данные для того, чтобы с ним связались и оказали ему помощь.

3. Работа с классом. По результатам тестирования школьный психолог или классный руководитель получает готовые сценарии для проведения классного часа.

4. Одним из вариантов работы с классом может быть участие в Социальном театре. Школьники под руководством профессиональных актеров или режиссеров разыгрывают сцены буллинга, примеряя на себя разные роли. После этого под управлением школьного психолога участники сцен обсуждают свои эмоции и делятся выводами.

Программу «Добрая среда» в этом году в Бурятии опробуют в четырех школах, в том числе в школе №32, где отец одного из школьников избил одноклассника своего сына.

- Онлайн-тестирование проводится анонимно – никто не будет знать, кто именно заполнил анкету. Тестирование будем проводить для учащихся 6-11 классов, тестируется, как правило, одна параллель, - отмечает Наталья Ганькина.

В конце ноября Агентство стратегических инициатив проведёт конкурс и определит лучшие практики среди 27 регионов, участвующих в акселераторе.

- Мы продолжаем работать и верить, что созданный нами продукт будет полезен нашим детям, столкнувшимся со школьным буллингом, - заключает уполномоченный по правам ребенка.

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психолог тестирование школа уполномоченный по правам ребенка

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