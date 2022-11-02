Жители Бурятии избавляются от больших машин

В республике значительно увеличилось число внедорожников, выставленных на продажу. Только на сайте Дром.ру в Бурятии сегодня продается свыше 300 авто «Тойота Ленд Крузер» и «Тойота Ленд Крузер Прадо» стоимостью от 1,5 до 12 млн рублей. Наблюдатели связывают такую тенденцию с мобилизацией и подорожанием дизтоплива.- Главной причиной роста числа выставляемых на продажу машин с мощными и потребляющими больше топлива двигателями является подорожание топлива и ГСМ. Люди начинают считать эти затраты и делают выбор в пользу более экономичных моделей, - считает депутат Хурала, а в прошлом гендиректор авторынка на улице Приречной Михаил Степанов.И хотя цена одного литра бензина застыла в районе 50 рублей с февраля 2022 года, предыдущий год топливо ускоренно росло в цене. Плюс недавно цена дизельного топлива в Бурятии скакнула сразу на 3,5 рубля и составляет сегодня около 61 рубля за литр. А ведь значительная часть внедорожников потребляет именно подорожавшее дизельное топливо. Кроме того, значительно подорожало и бремя владения большой машиной - осенью выросло ОСАГО. С сентября, например, владельцу «крузака» без большого опыта вождения и ранее попадавшего в аварии теперь придется платить за годовую автостраховку до 40 тыс. рублей.Напомним, что затраты на топливо составляют львиную долю годовых расходов по содержанию автомобиля, а внедорожники с мощными и прожорливыми двигателями потребляют в среднем в полтора раза больше бензина и дизтоплива, чем обычные легковушки. Выросла в этом году в связи с санкциями стоимость запасных частей и замены автомасел и жидкостей.- Много машин выставили на продажу в Улан-Удэ автовладельцы из Баргузинского и Прибайкальского районов Бурятии, - говорит предприниматель Алексей Башаров. - Лесная отрасль находится в глубоком упадке, и люди, раньше хорошо зарабатывавшие и использовавшие машины повышенной проходимости, чтобы ездить в районах республики, сегодня в условиях отсутствия работы вынуждены продавать их. Но сейчас машины без значительной скидки быстро реализовать практически невозможно. У людей нет денег.По словам предпринимателя, то, что так значительно выросло число продаваемых на рынке Улан-Удэ джипов, связано и с более долгой экспозицией. Поскольку продавцов больше, чем покупателей, продать удается мало машин. В результате многие продажи зависли, а цены на японские внедорожники сегодня либо сравнялись, либо стали даже ниже, чем в Приморье. Откуда раньше завозились иномарки в Бурятию. Не случайно в условиях резкой просадки спроса внутри республики выросла доля иногородних покупателей бурятских джипов. Которых привлекают низкие цены и хорошая сохранность кузовов машин, ведь в Бурятии дороги химреактивами почти не посыпают.Помимо этого, на рынок дорогих машин повлияла и частичная мобилизация. В сентябре-октябре в Улан-Удэ выросло (до 80% от всех продаж на Drom.ru) число выставленных на продажу джипов не от собственника, а от перекупщиков, которым автовладельцы срочно сбрасывали машины по более низкой цене для получения наличных. Также произошел рост числа продаж машин не собственниками авто, а родственниками по доверенности. Скорее всего, речь идет о растущей эмиграции из Бурятии после февраля 2022 года, республику покидают, прежде всего, финансово обеспеченные люди, владеющие в основном дорогими автомобилями. Ставшие ненужными джипы вполне конвертируются в иностранную валюту по довольно выгодному для эмигрантов курсу рубля к доллару.Еще одна категория людей, причем значительная, кто сегодня выставляет на продажу дорогие автомобили, это люди, которых характеризует поговорка: «понты дороже денег».- Знаю немало владельцев «двухсотых крузаков», кто взял машины в кредит и не может их толком обслуживать, одну неделю они копят на топливо, а вторую ездят, - рассказывает улан-удэнский автослесарь Денис. - Но зато он как бы показывает своим родственникам и знакомым, что у него якобы высокий статус.Нынешняя экономическая стагнация совпадает с глобальным отказом в Японии, Китае и западных странах от машин с мощными двигателями внутреннего сгорания. И переходом на экономичные модели, прежде всего на гибриды и электромобили. Эта тенденция экономии на обслуживании автомобилей рано или поздно станет модной и в Бурятии. Во многом вынужденно - доходы падают у подавляющего большинства автомобилистов. А владельцы экономичных машин, в свою очередь, пока еще могут радоваться тому, что они гораздо меньше платят дилерам, нефтяникам, страховщикам, госчиновникам (через акциз и транспортный налог), автослесарям и т. д.Фото: pixabay.com