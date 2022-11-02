Общество 02.11.2022 в 14:57

В Бурятии от гриппа привилось более трети населения

Вакцинируются жители республики по плану
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии от гриппа привилось более трети населения
В Бурятии прививки поставили почти 400 тысячам жителей в ходе продолжающейся прививочной кампании против гриппа. Что составляет более трети от общей численности населения республики, - сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- На 1 ноября 2022 привито 67,5% от плана или 40,5% от численности населения республики, - сообщили «Номер один» в ведомстве.

Также отмечается, что в республике продолжается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, сегодня «заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). Имеют место спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B». 

Фото: «Номер один»
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