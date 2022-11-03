Общество 03.11.2022 в 06:00
В Бурятии разоряющая односельчан «процентщица» озаботилась своей репутацией
Предприимчивой жительнице Тунки не понравилось, как о ней написал "Номер один"
Текст: Петр Санжиев
Удивительное рядом. Известная постоянным читателям «Номер один» героиня наших статей из Тункинского района оказалась недовольна тем, как и что мы о ней написали, и обратилась в суд. Она считает публикации о себе оскорбительными.
«Благодетельница»
Жительница Тункинского района Дулма Лопсонова посчитала, что, рассказывая читателям про ее денежные взаимоотношения с земляками-сельчанами (на регулярной основе занимала им деньги под нехилые проценты), наше издание опорочило ее честь и достоинство.
«Процентщица», «банкирша», «кредиторша», сарказм и ирония - все свидетельствует об оскорбительном характере», - пишет она в своем исковом заявлении.
Это удивляет. Казалось бы, не желаешь прослыть «процентщицей», веди себя по отношению к сельчанам корректно, не разоряй их. Однако, видимо, хочется усидеть на двух стульях - и заработать, и «процентщицей» не прослыть.
Это исковое заявление - самое необычное из жизни редакции в этом году. Нам абсолютно непонятно, каких других слов в свой адрес она ожидала на фоне того, что стало известно о ее финансовых «фишках» и «движухе» вокруг этого.
Как бы вы ее назвали, уважаемые читатели? Благодетельницей? Давай она беспроцентные займы, тогда, полагаем, могла бы претендовать на этот титул, а здесь, согласитесь, до благодетельства - как от Земли до Сатурна, то есть далековато.
Было бы чрезвычайно любопытно провести тест, чтобы определить, как женщина сама воспринимала и воспринимает условия, на которых давала деньги людям. К примеру, выяснить – не считает ли она их грабительскими?
Как росли аппетиты
Напомним, в предыдущих публикациях мы писали о том, как Лопсонова систематически выдает землякам займы, а потом, если заемщик просрочил дату выплаты, успешно «громит» в судебных процессах, предъявляя расписки и взыскивая деньги.
«Точное количество ее исков, рассмотренных в нашем районном суде, сейчас назвать не могу, но их достаточно много. Я, наверное, больше всех рассмотрел, потому что дольше всех работаю в нашем суде», – рассказывал в 2018 году тункинский судья Алексей Низовцев, давая комментарий для публикации.
В то время райсуд как раз рассматривал иск к двоим гражданам. Наше издание рассказывало, что сумма, полученная ими, была не очень большой – 30 тыс. рублей. Правда под 20 (!) процентов в месяц. «В случае невозврата суммы долга обязались оплатить 30 процентов за каждый просроченный месяц от суммы долга до конца выплаты всей суммы», – сообщалось тогда на официальном сайте суда.
Хитро придумано, уважаемые читатели. Мы не слышали, чтобы, допустим, в Сбербанке догадались пустить в ход аналогичные тарифы.
Долг граждане не смогли вернуть. Они сетовали на нелегкое материальное положение, просили подождать. Исковые требования Лопсонова указала в размере 1 557 793 рубля плюс сумма судебных расходов.
В другой раз должница, пытаясь отбиться, подала встречный иск. «Лопсонова Д. Д. систематически выдает и взыскивает деньги по распискам. По сведениям сайта Тункинского районного суда, займы выдавались не менее чем 12 гражданам. Общая сумма ущерба от незаконной предпринимательской деятельности превышает 6 млн рублей», – описывал суд детали встречного заявления.
Должница проиграла. Встречный иск не удовлетворили, а насчет «незаконной предпринимательской деятельности» суд отметил, что это не относится к делу о долгах и должно оцениваться правоохранительными органами.
Рекордом, потрясающим воображение, мы считаем дело, когда Лопсонова заявила о долге в 50 000 000 рублей. Да-да, здесь не опечатка - 50 млн рублей. При процентах, которыми она оперировала, суммы могут фантастически быстро расти в размерах. В материалах этого дела имеется расписка от заемщицы на 4,5 млн рублей, хотя, с ее слов, реальная сумма займа - 160 тыс. рублей. Даже если принять за долг сумму из расписки – 4,5 млн, то возврат в 50 млн просто фантастический.
Для сравнения мы воспользовались банковским калькулятором. Условия: 4,5 млн на пять лет под 10% годовых. Калькулятор посчитал, что в таком случае вернуть банку пришлось бы всего 5,736 млн рублей. Это в десять раз меньше, чем у тункинской кредиторши.
Тогда было заключено мировое соглашение, утвержденное районным судом. Получательница (весьма небогатая сельчанка) обязалась вернуть половину суммы, то есть 25 млн, путем регулярных платежей.
25 млн рублей!!! За какой срок сможет накопить такую сумму сотрудник полиции Бурятии, рискующий жизнью на службе? А хирург Республиканской больницы в Улан-Удэ, который спасает жизни пациентов, а до этого долго учился и сейчас постоянно повышает свою квалификацию? Долго ли будет копить 25 млн школьный учитель Бурятии?
Достоинство тункинской кредиторши
«Все знакомые отправляли мне эту статью, и мои отношения с ними ухудшились», - пишет Лопсонова в иске.
Получается, знакомые не знали, что женщина, к примеру, предоставляет людям деньги под проценты и «выжимает» долги с использованием государственной судебной системы, а узнав, начали испытывать к ней нерадостные чувства?
Если говорить о чувствах, то именно эта тема поднимается в иске. Тункинская кредиторша утверждает, что после ознакомления с публикациями у нее ухудшились отношения со знакомыми, а еще ей причинены нравственные страдания и от переживаний ухудшилось здоровье. Создается такой образ чувствительной женщины из бурятской глубинки.
Лопсонова утверждает, что сведения из публикаций «Номер один» порочат ее честь и достоинство.
Какое достоинство имеет в виду кредиторша? Видимо, то самое, что позволяло ей заниматься кредитованием под нереальные проценты и потом предъявлять расписки в суд?
Ну а если еще продолжить о чувствах, то нам интересно - что происходило с чувствами, когда она занималась потрясающим финансовым начинанием, детали коего «Номер один» сделал достоянием гласности.
Испытывала ли Дулма Лопсонова морально-нравственные страдания, когда, выдавая небогатым сельчанам займы, озвучивала им условия про 10-20% в месяц? Переживала ли в тот момент - дескать, не окажутся ли земляки в сложной ситуации, пытаясь собрать деньги для расплаты с ней, или не переживала?
А перед подачей в Тункинский райсуд иска на 50 млн рублей к очередным небогатым заемщикам охватывало ли ее волнение за финансовую судьбу этих людей или нет?
«Номер один» написал о Лопсоновой в первый раз в 2018 году, спустя четыре года ситуация только усложнилась. Несусветные проценты и требование долгов через суд. Неудивительно, что люди оказались неспособны вернуть выросшие до космических размеров долги. Но ни разу за четыре года Лопсонова не одумалась и не предложила землякам отменить проценты и оставить чистый долг займа. Казалось бы, почему бы не совершить благородный поступок? Почему ей было не собрать заемщиков и не сказать: «Земляки! Жить становится труднее. Проценты можете не платить. Отдавайте только основную сумму». Что-то не слышно про такое собрание. Неужели посчитала, что ее достоинство не может допустить подобного шага навстречу людям?
Сегодня даже банки и микрофинансовые организации, выдающие кредиты на куда более адекватных условиях, идут навстречу населению с реструктуризацией долга, замораживанием платежей и другими условиями. К тому же Тункинский район не может похвастаться высокими доходами населения. В районе нет работы, у многих нет стабильного дохода. Учитывая все обстоятельства, сборы Лопсоновой с должников выглядят как пожизненное наказание, оброк.
Райская жизнь
Надо отдать должное изобретательности гражданки Лопсоновой, действующей, по сути, как микрофинансовая организация. Правда, последние работают под четким надзором государства, подают отчеты и т. д. Так что сходство неполное. А Лопсонова в реестре Банка России не состоит, то есть не подчиняется Центробанку (который регулирует денежные займы гражданам). Хотя, в принципе, должна.
В голове вновь появляются вопросы, затронутые в том отвергнутом встречном иске одной из должников. Какой статус имеет деятельность Лопсоновой, когда она не единожды запускает деньги в оборот, давая гражданам займы?
Что происходит с финансовыми потоками, которые «текут» к ней от должников. Например, по судебным решениям, мировым соглашениям (подозреваем, также есть граждане, которые расплачиваются, не доводя до суда). Вспомним одно только последнее мировое соглашение о выплате 25 000 000 рублей.
Но, судя по всему, никакие налоги она с полученных сумм доходов не платит. Во всяком случае мы не нашли в ЕГРЮЛ упоминания о том, что Д. Д. Лопсонова зарегистрирована как ИП. Ни банкам, ни даже микрофинансовым организациям такая райская жизнь и не снилась.
Из искового заявления « …в статье 2018 года меня охарактеризовали как: «В целом о тункинской процентщице говорят как о хитрой, напористой и состоятельной женщине». Интересно, а как надо было описать эту вопиющую ситуацию?
Кстати, мы не исключаем, что прибыль от суперкредиторского начинания идет затем на скупку земли, недвижимости, каких-то курортных активов в пользу Лопсоновой и ее ближнего круга. Абсолютно не исключаем.
У «Номер один» нет правоохранительных полномочий, чтобы дать исчерпывающую оценку масштабу и достижениям кредиторской деятельности гражданки Дулмы Лопсоновой. Относительно продолжительности во времени, суммарного объема денежного оборота, числа заемщиков (побежденные в суде + те, кто расплачивается без суда) и т. д.
Предлагаем проверить деятельность Дулмы Дымбриновны Лопсоновой на предмет незаконной предпринимательской деятельности. Ведь еще в июне 2021 года президент РФ В. В. Путин ужесточил наказание для нелегальных кредиторов. Согласно поправкам в УК и АПК, ответственность наступает за выдачу нелегальных кредитов на сумму до 2,25 млн рублей. Более крупное или систематическое нарушение повлечет уголовное наказание. В данном случае размеры и систематичность налицо.
Просим считать данный материал обращением в правоохранительные органы.
Фото: «Номер один»
«Благодетельница»
Жительница Тункинского района Дулма Лопсонова посчитала, что, рассказывая читателям про ее денежные взаимоотношения с земляками-сельчанами (на регулярной основе занимала им деньги под нехилые проценты), наше издание опорочило ее честь и достоинство.
«Процентщица», «банкирша», «кредиторша», сарказм и ирония - все свидетельствует об оскорбительном характере», - пишет она в своем исковом заявлении.
Это удивляет. Казалось бы, не желаешь прослыть «процентщицей», веди себя по отношению к сельчанам корректно, не разоряй их. Однако, видимо, хочется усидеть на двух стульях - и заработать, и «процентщицей» не прослыть.
Это исковое заявление - самое необычное из жизни редакции в этом году. Нам абсолютно непонятно, каких других слов в свой адрес она ожидала на фоне того, что стало известно о ее финансовых «фишках» и «движухе» вокруг этого.
Как бы вы ее назвали, уважаемые читатели? Благодетельницей? Давай она беспроцентные займы, тогда, полагаем, могла бы претендовать на этот титул, а здесь, согласитесь, до благодетельства - как от Земли до Сатурна, то есть далековато.
Было бы чрезвычайно любопытно провести тест, чтобы определить, как женщина сама воспринимала и воспринимает условия, на которых давала деньги людям. К примеру, выяснить – не считает ли она их грабительскими?
Как росли аппетиты
Напомним, в предыдущих публикациях мы писали о том, как Лопсонова систематически выдает землякам займы, а потом, если заемщик просрочил дату выплаты, успешно «громит» в судебных процессах, предъявляя расписки и взыскивая деньги.
«Точное количество ее исков, рассмотренных в нашем районном суде, сейчас назвать не могу, но их достаточно много. Я, наверное, больше всех рассмотрел, потому что дольше всех работаю в нашем суде», – рассказывал в 2018 году тункинский судья Алексей Низовцев, давая комментарий для публикации.
В то время райсуд как раз рассматривал иск к двоим гражданам. Наше издание рассказывало, что сумма, полученная ими, была не очень большой – 30 тыс. рублей. Правда под 20 (!) процентов в месяц. «В случае невозврата суммы долга обязались оплатить 30 процентов за каждый просроченный месяц от суммы долга до конца выплаты всей суммы», – сообщалось тогда на официальном сайте суда.
Хитро придумано, уважаемые читатели. Мы не слышали, чтобы, допустим, в Сбербанке догадались пустить в ход аналогичные тарифы.
Долг граждане не смогли вернуть. Они сетовали на нелегкое материальное положение, просили подождать. Исковые требования Лопсонова указала в размере 1 557 793 рубля плюс сумма судебных расходов.
В другой раз должница, пытаясь отбиться, подала встречный иск. «Лопсонова Д. Д. систематически выдает и взыскивает деньги по распискам. По сведениям сайта Тункинского районного суда, займы выдавались не менее чем 12 гражданам. Общая сумма ущерба от незаконной предпринимательской деятельности превышает 6 млн рублей», – описывал суд детали встречного заявления.
Должница проиграла. Встречный иск не удовлетворили, а насчет «незаконной предпринимательской деятельности» суд отметил, что это не относится к делу о долгах и должно оцениваться правоохранительными органами.
Рекордом, потрясающим воображение, мы считаем дело, когда Лопсонова заявила о долге в 50 000 000 рублей. Да-да, здесь не опечатка - 50 млн рублей. При процентах, которыми она оперировала, суммы могут фантастически быстро расти в размерах. В материалах этого дела имеется расписка от заемщицы на 4,5 млн рублей, хотя, с ее слов, реальная сумма займа - 160 тыс. рублей. Даже если принять за долг сумму из расписки – 4,5 млн, то возврат в 50 млн просто фантастический.
Для сравнения мы воспользовались банковским калькулятором. Условия: 4,5 млн на пять лет под 10% годовых. Калькулятор посчитал, что в таком случае вернуть банку пришлось бы всего 5,736 млн рублей. Это в десять раз меньше, чем у тункинской кредиторши.
Тогда было заключено мировое соглашение, утвержденное районным судом. Получательница (весьма небогатая сельчанка) обязалась вернуть половину суммы, то есть 25 млн, путем регулярных платежей.
25 млн рублей!!! За какой срок сможет накопить такую сумму сотрудник полиции Бурятии, рискующий жизнью на службе? А хирург Республиканской больницы в Улан-Удэ, который спасает жизни пациентов, а до этого долго учился и сейчас постоянно повышает свою квалификацию? Долго ли будет копить 25 млн школьный учитель Бурятии?
Достоинство тункинской кредиторши
«Все знакомые отправляли мне эту статью, и мои отношения с ними ухудшились», - пишет Лопсонова в иске.
Получается, знакомые не знали, что женщина, к примеру, предоставляет людям деньги под проценты и «выжимает» долги с использованием государственной судебной системы, а узнав, начали испытывать к ней нерадостные чувства?
Если говорить о чувствах, то именно эта тема поднимается в иске. Тункинская кредиторша утверждает, что после ознакомления с публикациями у нее ухудшились отношения со знакомыми, а еще ей причинены нравственные страдания и от переживаний ухудшилось здоровье. Создается такой образ чувствительной женщины из бурятской глубинки.
Лопсонова утверждает, что сведения из публикаций «Номер один» порочат ее честь и достоинство.
Какое достоинство имеет в виду кредиторша? Видимо, то самое, что позволяло ей заниматься кредитованием под нереальные проценты и потом предъявлять расписки в суд?
Ну а если еще продолжить о чувствах, то нам интересно - что происходило с чувствами, когда она занималась потрясающим финансовым начинанием, детали коего «Номер один» сделал достоянием гласности.
Испытывала ли Дулма Лопсонова морально-нравственные страдания, когда, выдавая небогатым сельчанам займы, озвучивала им условия про 10-20% в месяц? Переживала ли в тот момент - дескать, не окажутся ли земляки в сложной ситуации, пытаясь собрать деньги для расплаты с ней, или не переживала?
А перед подачей в Тункинский райсуд иска на 50 млн рублей к очередным небогатым заемщикам охватывало ли ее волнение за финансовую судьбу этих людей или нет?
«Номер один» написал о Лопсоновой в первый раз в 2018 году, спустя четыре года ситуация только усложнилась. Несусветные проценты и требование долгов через суд. Неудивительно, что люди оказались неспособны вернуть выросшие до космических размеров долги. Но ни разу за четыре года Лопсонова не одумалась и не предложила землякам отменить проценты и оставить чистый долг займа. Казалось бы, почему бы не совершить благородный поступок? Почему ей было не собрать заемщиков и не сказать: «Земляки! Жить становится труднее. Проценты можете не платить. Отдавайте только основную сумму». Что-то не слышно про такое собрание. Неужели посчитала, что ее достоинство не может допустить подобного шага навстречу людям?
Сегодня даже банки и микрофинансовые организации, выдающие кредиты на куда более адекватных условиях, идут навстречу населению с реструктуризацией долга, замораживанием платежей и другими условиями. К тому же Тункинский район не может похвастаться высокими доходами населения. В районе нет работы, у многих нет стабильного дохода. Учитывая все обстоятельства, сборы Лопсоновой с должников выглядят как пожизненное наказание, оброк.
Райская жизнь
Надо отдать должное изобретательности гражданки Лопсоновой, действующей, по сути, как микрофинансовая организация. Правда, последние работают под четким надзором государства, подают отчеты и т. д. Так что сходство неполное. А Лопсонова в реестре Банка России не состоит, то есть не подчиняется Центробанку (который регулирует денежные займы гражданам). Хотя, в принципе, должна.
В голове вновь появляются вопросы, затронутые в том отвергнутом встречном иске одной из должников. Какой статус имеет деятельность Лопсоновой, когда она не единожды запускает деньги в оборот, давая гражданам займы?
Что происходит с финансовыми потоками, которые «текут» к ней от должников. Например, по судебным решениям, мировым соглашениям (подозреваем, также есть граждане, которые расплачиваются, не доводя до суда). Вспомним одно только последнее мировое соглашение о выплате 25 000 000 рублей.
Но, судя по всему, никакие налоги она с полученных сумм доходов не платит. Во всяком случае мы не нашли в ЕГРЮЛ упоминания о том, что Д. Д. Лопсонова зарегистрирована как ИП. Ни банкам, ни даже микрофинансовым организациям такая райская жизнь и не снилась.
Из искового заявления « …в статье 2018 года меня охарактеризовали как: «В целом о тункинской процентщице говорят как о хитрой, напористой и состоятельной женщине». Интересно, а как надо было описать эту вопиющую ситуацию?
Кстати, мы не исключаем, что прибыль от суперкредиторского начинания идет затем на скупку земли, недвижимости, каких-то курортных активов в пользу Лопсоновой и ее ближнего круга. Абсолютно не исключаем.
У «Номер один» нет правоохранительных полномочий, чтобы дать исчерпывающую оценку масштабу и достижениям кредиторской деятельности гражданки Дулмы Лопсоновой. Относительно продолжительности во времени, суммарного объема денежного оборота, числа заемщиков (побежденные в суде + те, кто расплачивается без суда) и т. д.
Предлагаем проверить деятельность Дулмы Дымбриновны Лопсоновой на предмет незаконной предпринимательской деятельности. Ведь еще в июне 2021 года президент РФ В. В. Путин ужесточил наказание для нелегальных кредиторов. Согласно поправкам в УК и АПК, ответственность наступает за выдачу нелегальных кредитов на сумму до 2,25 млн рублей. Более крупное или систематическое нарушение повлечет уголовное наказание. В данном случае размеры и систематичность налицо.
Просим считать данный материал обращением в правоохранительные органы.
Фото: «Номер один»
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