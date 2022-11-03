Общество 03.11.2022 в 09:37

Убежавшим от мобилизации жителям Бурятии больше не грозит «уголовка»

Уголовную ответственность за уклонение от мобилизации решили пока не вводить
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Текст: Дмитрий Родионов
Убежавшим от мобилизации жителям Бурятии больше не грозит «уголовка»
Проект о введении уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации утратил актуальность и не рассматривается Госдумой, - сообщает РБК со ссылкой на сайт «Единой России». Заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе федеральные власти заявили о завершении частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что уголовная ответственность будет наступать для тех, кто официально получил повестку, но не явился в военкомат. Например «Известия» сообщили, что за уклонение от призыва по мобилизации поправками предлагаются штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщил РБК юрист Павел Чиков, сейчас в УК есть только ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы — ст. 328 УК. Согласно разъяснениям Верховного суда, эта статья Уголовного кодекса применяется к гражданам, которые уклоняются только от призыва на срочную военную службу, отмечал он. В начале октября по этой статье завели дело против мужчины из Пензы, отказавшегося подписать повестку, но позднее прокуратура признала возбуждение дела незаконным.

Фактически гражданину, избегающему получения повестки по частичной мобилизации, сейчас максимум грозит штраф от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП).

- Налицо юридическая казуистика, поскольку СВО - это не война, а ведь только при введении военного положения в стране возможен запуск целого комплекса мер, начиная от закрытия границ и введения уголовного наказания за уклонение от мобилизации, - говорит улан-удэнский общественник Николай Тетерин. - Но я бы не стал забегать вперёд и особо расслабляться, поскольку это пока ситуация остаётся относительно стабильной, но что будет к концу года, никто не знает. Вполне возможно  резкое обострение геополитической обстановки. И тогда определённые правовые решения могут быть приняты довольно быстро.

Напомним, после начала частичной мобилизации 23 сентября тысячи жители Бурятии спешно уехали в Монголию и далее в другие страны. Теперь для возвращения уехавших граждан предстоит, прежде всего, успокоить общественность, полагают эксперты.

Фото: «Номер один»
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