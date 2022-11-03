Общество 03.11.2022 в 13:45

В Улан-Удэ «самовольщика» понудили снести дом

Мужчина поставил сруб без разрешительных документов

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ «самовольщика» понудили снести дом

Еще зимой комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ обнаружил огороженный земельный участок. На участке стоял сруб дома площадью 41 кв.м., без окон и дверей. Правоустанавливающих документов у хозяина на участок не было.

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ просил суд признать самовольной постройкой объект капитального строительства и обязать ответчика произвести снос объекта или привести его в соответствие с установленными требованиями.

Горожанин исковые требования признал, согласился снести постройку в установленные сроки.

Согласно ст. 222 Гражданского кодекса РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Использование самовольной постройки не допускается.

Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки.

Суд решил исковые требования комитета удовлетворить.

«Признать самовольной постройкой объект капитального строительства. Обязать Р. произвести снос самовольно возведенной постройки за свой счет или привести в соответствие с установленными требованиями в срок не превышающий шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу», - постановили судьи.


Фото: "Номер один"

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