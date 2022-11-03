Общество 03.11.2022 в 15:33

«Мы не делимся, мы все вместе»

Председатель молодежного центра Дома дружбы народов Бурятии Виолетта Кондратьева рассказала о его работе
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Текст: Номер один
«Мы не делимся, мы все вместе»
Бурятия – уникальный регион, в котором бок о бок живут представители 170 национальностей. Солнечная республика всегда была примером толерантности и добрососедства. В Доме дружбы народов, который более 10 лет существует в Улан-Удэ, в прямом смысле слова соседствуют разные нации.

«Все центры, представленные в Доме дружбы, достаточно активны. Все они действительно хотят сохранить свою культуру для себя и своих детей, чтобы мы могли говорить на разных языках и знать традиции своих предков», – рассказывает Виолетта Кондратьева.

Саму Виолетту с Домом дружбы объединяют уже 10 лет: она стояла у истоков создания молодежного центра. Изначально центр создавался, чтобы собрать активных молодых людей, которые интересовались своим языком и культурой. Молодежь собиралась в выходные дни, изучала каждый свой язык и проводила совместные мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Мы объездили практически всю республику. Например, были в селе Турунтаево Прибайкальского района, где есть замечательная школа-интернат VIII вида. Одним из самых ярких моментов было, когда мы представляли семейский обряд «ряжения невесты». В зале была грустная девочка, именно ее мы и выбрали. Когда начался сам процесс одевания, то она на глазах преобразилась. Национальный костюм изменил ребенка: она раскрылась и улыбалась», – с теплотой вспоминает Виолетта.

Именно Дом дружбы народов организовал первую в Бурятии ежегодную научно-практическую конференцию для учащихся начальных классов «Дружба народов глазами ребенка». Дети впервые писали исследовательские работы, узнавали о своих корнях и родословной, привлекая к исследованию всю свою семью.

На сегодняшний день в Доме дружбы нет ставок. Председатели, члены автономий и центров работают здесь только по зову сердца. «То, что мы делаем от души, гораздо ярче, гораздо теплее», – отмечает председатель молодежного центра.

У многих национальных центров есть уже свои крупные праздники, которые вошли в статус республиканских. Каждый из них представители разных народов отмечают вместе. Например, на татарский праздник Сабантуй, который проводится в местах компактного проживания татар, приезжают представители всех национальных центров, чтобы поздравить татар с их праздником.

«Или эвенкийский праздник Больдёр, который проводится в местах проживания эвенков. Сегодня, как мы знаем, остро стоит вопрос о сохранении малого народа. И весь Дом дружбы объединяется и приезжает к ним на праздник, чтобы поддержать. Приходят все, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы не делимся, мы все вместе. И вот этот процесс объединения, мне кажется, зародился как раз благодаря Дому дружбы», – заключает Виолетта Кондратьева.

Фото: egov-buryatia.ru

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