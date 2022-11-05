Общество 05.11.2022 в 08:00

В Бурятии у поселения не оказалось средств даже на оплату тепла

Невеселая картина сложилась в сельском поселении «Гремячинское»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии у поселения не оказалось средств даже на оплату тепла
Администрация поселения накопила такие большие долги перед местной ресурсоснабжающей организацией МУП «Ярцы», что не сумела их погасить. Муниципальное предприятие подало в суд на муниципальную же власть.

МУП потребовал вернуть 285 тыс. рублей. Позднее сельские коммунальщики снизили сумму требований, исключив из нее пени. Исковые требования остались в размере 253 тыс. рублей.

Согласно иску, ответчик на протяжении почти 12 месяцев не производил оплату за теплоснабжение. Как следует из материалов дела, «Ярцы» производили отпуск тепловой энергии в девять жилых помещений в отсутствие заключенного между сторонами договора. Жилье находилось в собственности сельского поселения «Гремячинское».

Фемида отметила, что «отсутствие договорных отношений с организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии».

Муниципальные коммунальщики дважды направляли муниципальным властям претензии с требованием о погашении долгов, но безрезультатно. В ответе на одну из них ответчик «в лице главы поселения фактически признал долг, указал, что отсутствуют денежные средства в бюджете для погашения задолженности». К тому же о сумме долга споров не было – стороны подписали акт сверки расчетов и скрепили печатями.

Как и следовало ожидать, сельское поселение с треском проиграло суд. Конечно, еще есть время для обжалования решения в апелляционной инстанции, но не думаем, что при имеющихся обстоятельствах поселенческая администрация будет это делать.

Нехитрая юридическая история лишний раз свидетельствует о том, в каком сложном финансовом положении находятся многие сельские муниципалитеты, у которых нет средств даже на оплату «коммуналки».

Фото: «Номер один»

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