Общество 03.11.2022 в 19:34

В Улан-Удэ планируют снизить плату за ОДН в два раза

Это удастся благодаря программе по энергосбережению

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ планируют снизить плату за ОДН в два раза

Сегодня, третьего ноября, состоялось заседание комитета городского хозяйства, транспорта и связи Горсовета. Депутаты обсудили проект муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Улан-Удэ», реализация которой рассчитана на период с 2023 до 2028 года.

Общие цели этой программы - это обеспечение рационального использования и экономия всех видов ресурсов, которыми мы пользуемся, а также снижение финансовой нагрузки на потребителей.

Заняться энергосбережением планируется повсеместно: в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях, на различных предприятиях.

На реализацию программы планируется потратить 555,6 млн рублей, из них 20 млн будет выделяться из муниципального бюджета, все остальное - внебюджетные средства.

Сейчас в Улан-Удэ наблюдается низкий уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, высокое потребление ресурсов, а также низкое количество МКД в Улан-Удэ с энергоэффективностью класса «B» и выше.

- В результате реализации программы планируется увеличение доли МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по холодной воде с 10,4% до 13,3% 13 в 2028 году, по горячей воде – до 80%, по тепловой энергии – 80%, по электроэнергии – 97%. Запланировано снижение расходов тепловой энергии, электроэнергии, холодной и горячей воды, - рассказал первый зампред комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.

Для реализации задуманного нужно выполнить ряд мероприятий: установить систему автоматизации применения плавного пуска, заменить насосное оборудование, трансформаторы, заменить приборы учета тепловой энергии и ГВС, провести техническое перевооружение котлов, перевод котельной в пос.Заречный на водогрейный режим и пр.

- Чтобы повысить энергоэффективность в жилищном фонде, нужно произвести расчеты, причем посчитать не только электро, но и водо- и теплоснабжение, и канализацию, – прокомментировал председатель комитета городского хозяйства Сергей Бурдиков. – Сейчас лишь 47% жилых домов в нашем городе оснащены приборами учета тепла и горячей воды, а 12% – приборами учета холодной.

Проблема также заключается в том, что реализация мероприятий по энергосбережению чоень затратная. Так, например, коммерческие организации за установку прибора учета берут от 250 до 400 тысяч рублей, а «ТГК-14» и вовсе – от одного до полутора миллионов рублей. Не все горожане готовы расстаться с такими деньгами.

Тем не менее работа ведется. За последние три года реализованы несколько энергосервисных контрактов, которые позволят сэкономить до 300 млн. рублей за семь лет.

Некоторые улан-удэнцы, в свою очередь, начинают ставить общедомовые приборы учета. Так, жильцы одного из домов по ул.Революции, 1905 года установили приборы учета, затратив на них 200 тысяч рублей. Эти деньги окупились за один год.

У депутатов к программе, которую представил комитет городского хозяйства возник ряд замечаний. Сегодня народные избранники рассмотрели основные цифры, а впоследствии обсудят их детали с коллегами по депутатскому корпусу и оценят результаты внедрения аналогичной программы с 2014 по 2020 годы.

- Чтобы понять, где возникли сложности при ее реализации, и что подлежит исправлению, – пояснил Сергей Бурдиков. – Проект, рассмотренный сегодня – далеко не финальный. В него свои поправки внесут все профильные комитеты администрации Улан-Удэ, после чего проверку проведет контрольно-счетная палата, и предложения выдвинут депутаты Горсовета.

В итоге жители будут платить за общедомовые нужды в два раза меньше, чем сейчас. Реальные примеры есть на избирательном округе самого парламентария: траты на ОДН сократились с 1 млн рублей до 450 тысяч. Но пока установка приборов учета невозможна в отдельных домах из-за отрицательных заключений ТГК-14.

– Каждое такое здание должно обследоваться самым тщательным образом. И затем мы перевести свои действия в практическую плоскость, – подытожил депутат.


Фото: "Номер один"

 

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горсовет ОДН плата энергосбережение

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