В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений на селе

В Бурятии АО «Почта России» при поддержке правительства республики реализуют федеральный проект по созданию современных почтовых отделений. Как сообщил на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым директор макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Александр Завьялов, всего в Бурятии в 2023 году начнутся строительные работы на 30 объектах в районах республики.«Долгожданная встреча. Ранее с руководством «Почты России» уже обсуждали модернизацию почтовых отделений, сейчас выходим на конкретные договоренности. Также у нас большие и амбициозные планы по авиационному сообщению, у нас растет грузовой авиапоток, принимаем по нескольку самолетов в день, приняли первых иностранных партнеров – грузовой самолет из Китая. И «Почта России» может стать в этом направлении нашим стратегическим партнером», - отметил Алексей Цыденов.Старт проекту по обновлению почтовых отделений дал на Восточном экономическом форуме-2021 президент России Владимир Путин. Тогда в качестве пилотных были выбраны Бурятия, Приморский и Хабаровский края, напомнили в пресс-службе правительства республики.В текущем году в рамках пилотной программы капитально отремонтированы три почтовых отделения в селах Новокижингинск, Усть-Кяхта, Нижний Саянтуй. А в поселке Селендума возведено новое здание по системе быстровозводимых конструкций. Кроме того, «Почта России» расширила и перечень, предоставляемых услуг, теперь в почтовых отделениях можно подтвердить учетную запись в ЕСИА. Также организован уголок здоровья: клиентам доступен пульсометр и аппарат измерения давления. Здесь же можно будет приобрести некоторые продукты питания. Отметим, что программа по модернизации почтовых отделений реализуется в сельских и труднодоступных местностях.«Это был первый этап большой программы, на нем мы обкатали процедуры согласования документации, технологии. И в последующие годы этот опыт поможет нам ускорить процесс выбора подрядчиков, материалов, проведение экспертиз и закупочных процедур. На сегодня взаимодействие на уровне республики налажено, критических моментов нет», - рассказал Александр Завьялов.Правительство Бурятии для реализации федеральной программы по модернизации почтовых отделений на сегодняшний день проводит работу по передаче объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности республики и муниципальных образований в собственность РФ. В ряде районов откроются обновленные отделения на базе существующих, а там, где почтового отделения не было или существующее находится в ветхом здании, будут выделены другие помещения или возведены новые здания.Фото: egov-buryatia.ru