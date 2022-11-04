В Улан-Удэ суд наказал многодетную мать

Прокуратура района выявила факт нарушения действующего законодательства при распоряжении средствами материнского капитала. Женщина получила в пенсионном фонде сертификат на материнский (семейный) капитал. Позже женщина обратилась в ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Многодетная мать купила дом в СНТ «Сувенир», однако «забыла» в купленном доме выделить доли своим детям, а позже и вовсе продала этот дом, новое жилье она при этом не купила.

Сумма перечисленных ПФР средств составила 453 026 руб. Договор купли-продажи зарегистрирован в установленном законом порядке, также было зарегистрировано право собственности на жилое помещение. В материалах личного дела владельца материнского (семейного) капитала имеется нотариально удостоверенное обязательство о том, что ответчик обязуется оформить приобретенное жилое помещение в общую долевую собственность.

«Женщина в нарушение требований закона право собственности на доли в жилом помещении, приобретенном на средства материнского капитала, на своих несовершеннолетних не оформила. В ходе проверки по материалу доследственной проверки установлено, что гражданка продала приобретенное жилое помещение. Сведения о приобретении в дальнейшем в свою собственность и собственность детей иных жилых помещений не имеется. Неправомерными действиями ответчика нарушены законные права и интересы РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по РБ, причинен материальный ущерб в размере 453 026 руб», - следует из материалов дела.

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд нашел иск подлежащим удовлетворению и решил исковые требования заместителя прокурора в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей к их матери о взыскании денежных средств удовлетворить.

«Взыскать денежные средства в размере 453 026 руб. в пользу Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ», - постановили в суде.



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