Общество 04.11.2022 в 12:01

В Улан-Удэ суд наказал многодетную мать

Женщина не выделила доли детям в купленном на материнский капитал доме

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ суд наказал многодетную мать

Прокуратура района выявила факт нарушения действующего законодательства при распоряжении средствами материнского капитала. Женщина получила в пенсионном фонде сертификат на материнский (семейный) капитал. Позже женщина обратилась в ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Многодетная мать купила дом в СНТ «Сувенир», однако «забыла» в купленном доме выделить доли своим детям, а позже и вовсе продала этот дом, новое жилье она при этом не купила.

Сумма перечисленных ПФР средств составила 453 026 руб. Договор купли-продажи зарегистрирован в установленном законом порядке, также было зарегистрировано право собственности на жилое помещение. В материалах личного дела владельца материнского (семейного) капитала имеется нотариально удостоверенное обязательство о том, что ответчик обязуется оформить приобретенное жилое помещение в общую долевую собственность.

«Женщина в нарушение требований закона право собственности на доли в жилом помещении, приобретенном на средства материнского капитала, на своих несовершеннолетних не оформила. В ходе проверки по материалу доследственной проверки установлено, что гражданка продала приобретенное жилое помещение. Сведения о приобретении в дальнейшем в свою собственность и собственность детей иных жилых помещений не имеется. Неправомерными действиями ответчика нарушены законные права и интересы РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по РБ, причинен материальный ущерб в размере 453 026 руб», - следует из материалов дела.

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд нашел иск подлежащим удовлетворению и решил исковые требования заместителя прокурора в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей к их матери о взыскании денежных средств удовлетворить.

«Взыскать денежные средства в размере 453 026 руб. в пользу Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ», - постановили в суде.

 
Фото: ru.freepik.com

Теги
сертификаты материнский капитал суд дом

Все новости

В Улан-Удэ суд наказал многодетную мать
04.11.2022 в 12:01
В Улан-Удэ сотрудники завода попались на воровстве металла
04.11.2022 в 11:35
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений на селе
04.11.2022 в 11:16
В ноябре минприроды России начинает работы в Бурятии по программе «Чистый воздух»
04.11.2022 в 11:00
В Северобайкальске российские паспорта вручены жителям ДНР и ЛНР
04.11.2022 в 10:12
Доверие к «черной пятнице» близко к ничтожному
04.11.2022 в 09:14
Депутаты горсовета Улан-Удэ проверили ход строительства дорог
04.11.2022 в 09:00
В Улан-Удэ сложилась критическая ситуация с пассажирскими перевозками
04.11.2022 в 07:00
В Улан-Удэ планируют снизить плату за ОДН в два раза
03.11.2022 в 19:34
В горсовете Улан-Удэ рассмотрели ход «спортивного» строительства
03.11.2022 в 17:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений на селе
В отделениях появятся уголки здоровья, продуктовые прилавки и другие услуги
04.11.2022 в 11:16
В ноябре минприроды России начинает работы в Бурятии по программе «Чистый воздух»
Ключевыми периодами реализациями федерального проекта по-прежнему остаются 2023–2024 годы
04.11.2022 в 11:00
В Северобайкальске российские паспорта вручены жителям ДНР и ЛНР
Символично, что практически все они работают на модернизации БАМа – некогда всесоюзной комсомольской стройке  
04.11.2022 в 10:12
Доверие к «черной пятнице» близко к ничтожному
Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже
04.11.2022 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru