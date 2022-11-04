Общество 04.11.2022 в 13:32

В Бурятии продолжают рассматривать коноплю как объект инноваций

Инновационные проекты межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» представили главе Бурятии
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В Бурятии продолжают рассматривать коноплю как объект инноваций
Несмотря на то, что опыт выращивания не наркотической, а технической конопли в Бурятии был обсмеян везде, где только можно, включая федеральные телеканалы (увы, она вырастала вполне себе каннабисной), проект углубленной переработки этого возобновляемого сырья представили на заседании Совета по науки и инновациям под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в его пресс-службе.

Также был представлен проект по развитию направления АгроБиоФармТехнологии на базе Центра восточной медицины Бурятии.

Что касается проекта по переработке возобновляемого сырья, в 2021 году Бурятская государственная сельскохозяйственная академия стала участником межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» с проектом «Создание производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы», который планируют реализовать в течение 5 лет. Индустриальным партнером здесь выступает ООО «Интех-М». Для финансирования планируется привлечь федеральные, региональные и внебюджетные средства.



Основной целью проекта является изучение технологии возделывания технической конопли в условиях Бурятии и ее дальнейшая переработка (помимо конопляного масла) конопляного волокна, которое активно используется в легкой промышленности, строительстве и в других отраслях.

Выслушав участников проекта, глава Бурятии отметил актуальность вопроса и поручил зампреду правительства Бурятии Екатерине Кочетовой подробно ознакомиться с финансовой составляющей проекта: «Прошу посмотреть бизнес-план по этому проекту, что предполагается закупить, какие финансовые эффекты, чтобы понимать. Сейчас решение принимать сложно».

Второй проект направлен на развитие АгроБиоФармТехнологий на базе Центра восточной медицины Бурятии. Он уже рассматривался ранее, был одобрен, и средства на эти цели предусмотрены. Для этого планируется создать научно-внедренческий отдел на базе Центра восточной медицины.

Глава Бурятии подчеркнул необходимость активного внедрения тех патентов и наработок, которые в республике уже имеются. «Сейчас наша задача – не сочинять что-то новое, а масштабировать и внедрять то, что уже наработано», - отметил Алексей Цыденов, попросив вице-премьера Евгению Лудупову ускорить создание отдела.
Для более эффективной реализации проекта глава Бурятии также поручил Евгении Лудуповой собрать рабочую группу из заинтересованных ведомств и организаций для проработки эффективного внедрения имеющихся наработок в экономику республики.

Напомним, межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал», объединивший два региона - Бурятию и Иркутскую область, вошел в число проектов-победителей федерального конкурса и получил государственную поддержку в 2021 году. В реализации программы деятельности центра задействованы организации реального сектора экономики, вузы и научные институты, а также стратегические партнеры. МНОЦ «Байкал» в числе получателей грантов научно-образовательных центров мирового уровня в 2022 году.

Фото: egov-buryatia.ru
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