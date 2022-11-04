Общество 04.11.2022 в 13:51

В Улан-Удэ ко Дню народного единства запустили подсветку на телебашне

На сегодня она является самой современной и функциональной в России
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ко Дню народного единства запустили подсветку на телебашне
Вечером 3 июня, в преддверии празднования Дна народного единства, в Улан-Удэ состоялась церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной вышки на улице Бабушкина.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, оснащение телебашни подсветкой посвящается единству жителей России, а также юбилейной дате – приближающемуся празднованию 100-летия Бурятии, которое республика отметит в наступающем 2023 году. Благодаря новому оборудованию на телебашню будут направляться цифровые статодинамические изображения. 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов размещены по всей конструкции башни, высота которой - 163 метра.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с наступающим праздником и поблагодарил ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) за подарок городу Улан-Удэ.

- Нам всем сегодня хочется позитивных новостей, праздника. И пусть такие позитивные события, как эта башня с подсветкой, добавляют в нашу непростую сейчас жизнь немного хороших эмоций. Я бы хотел поблагодарить вас, Виктор Демьянович (Горегляд), и через вас передать руководителю РТРС Андрею Юрьевичу (Романченко) благодарность за то, что поддержали наше предложение, сделали такую подсветку. Хочу сказать, что бюджетные деньги не вкладывались в эту подсветку, РТРС сделали это за свой собственный счет для того, чтобы у нас в городе стало красивее. Мы благодарим вас и за наше цифровое телевидение, которое сегодня в республике работает, это тоже заслуга РТРС, - сказал Алексей Цыденов.



Заместитель гендиректора - директор департамента радиовещания и радиосвязи ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Виктор Горегляд отметил, что на улан-удэнской телебашне применены новейшие технологии освещения. Башня не будет светиться статично, на ней будет меняться картинка, кроме того, можно запустить текст.

- Мне очень приятно быть в вашем городе и участвовать в открытии подсветки нашей телевизионной башни. С 1961 года телевизионная башня Улан-Удэ осуществляет телевизионное радиовещание, а с сегодняшнего дня она будет еще и демонстрировать, показывать замечательное яркое световое шоу. Данная подсветка на сегодняшний день является самой современной и функциональной не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации. Мы надеемся, что этот подарок городу понравится горожанам Улан-Удэ и станет одной из приятных его достопримечательностей, - отметил Виктор Горегляд.



Последние 10 лет РТРС занимается строительством цифровой сети по всей России, в том числе и в Бурятии. Благодаря тесному сотрудничеству с правительством РБ построена сеть, состоящая из 200 дивизионных ретрансляторов.

Напомним, телебашня введена в эксплуатацию в июне 1961 года в составе Улан-Удэнского программного телевизионного центра и использовалась для трансляции двух телепрограмм. Дополнительно для цифрового вещания в 2011 году построена и введена в эксплуатацию ещё одна телебашня на сопке возле района Новая Комушка. Сегодня в Улан-Удэ для вещания используются две башни.

Фото и видео: пресс-служба правительства Бурятии

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