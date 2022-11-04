Общество 04.11.2022 в 16:48

В Улан-Удэ отмечают День народного единства

Горожане и жители районов республики собрались в Русском драматическом театре

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ отмечают День народного единства

Сегодня, 4 ноября, Бурятия, как и вся Россия, отмечает День народного единства. Первые лица республики и Улан-Удэ, а также приглашенные гости собрались на концерте, который состоялся в Русском драматическом театре.

Со сцены театра жителей республики с праздником поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

К поздравлениям присоединился и председатель Улан-Удэнского Горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Сегодняшний праздник имеет глубокие традиции единения народа. В трудные и тяжелые времена наш народ всегда объединяется - мы идем вместе и достигаем цели. В сегодняшние времена нам важна сплоченность народа. Мы вместе, мы это видим и чувствуем, этот праздник очень подходит для того, чтобы показать это. Многие народы, несмотря на вероисповедание и национальность, объединяются, вместе идем вперед, это важно», - отметил Чимит Валерьевич.

По его словам, несмотря на непростое время, праздники, подобные Дню народного единства, нужно и правильно отмечать. «Здесь главное показать, что мы вместе – и победа будет за нами», - подчеркнул Бальжинимаев.

Он поздравил всех горожан, пожелал всем добра, счастья, благополучия и здоровья.


Фото: "Номер один"

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