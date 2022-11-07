Общество 07.11.2022 в 09:58

Почти 70% жителей Бурятии устали от своей работы

Наиболее часто об усталости говорят бухгалтера, юристы и работники транспорта
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Текст: Константин Воронов
Почти 70% жителей Бурятии устали от своей работы
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Дальнего Востока, в том числе Бурятии, и выяснила, что почти 70% из них устали от своей работы.

67% работников из регионов Дальнего Востока и Бурятии признаются, что их регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы (по России в целом – 46%). Это самый высокий процент среди федеральных округов страны. Наиболее часто такие настроения встречаются среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%).

Интересно, что тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Еще 25% дальневосточников, сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы возникают, но не слишком часто (по России в целом – 42%).

И лишь 4% опрошенных сообщили, что никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом – 10%). Чаще всего это люди старше 55 лет (25%). Среди мужчин таких респондентов оказалось 12%, а среди женщин – только 9%. В профессиональном разрезе это чаще всего руководители – 13% респондентов из категории «Высший менеджмент» сообщили, что никогда не думают о своей работе «Как же мне все это надоело».  

Фото: «Номер один»
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