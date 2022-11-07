В Бурятии мобилизованным выплатили 300 миллионов рублей

В Бурятии продолжается обсуждение бюджета на 2023 год, а также внесение изменений в бюджет текущего года. Как выяснилось, расходы бюджета в октябре-ноябре значительно выросли в связи с СВО.Выступая перед депутатами бюджетного комитета Народного Хурала заместитель министра финансов Бурятии Ленск Матханов на вопрос о том, какое количество мобилизованных получило выплаты, ответил, что две тысячи человек.- Учитывая, что размер разовой региональной выплаты определён в размере 150 тысяч рублей, общие выплаты составили около 300 миллионов рублей, - сообщил депутат Хурала Михаил Гергенов.По его словам, на вопрос о компенсации этих ранее не предусмотренных бюджетом-2022 выплат из федерального бюджета депутатам пояснили, что этот вариант «не исключён».Напомним, как сообщал ранее «Номер один», в республике на начало ноября региональные выплаты перечислены 84% oт вcex мoбилизoвaнныx граждан. Для более оперативного решения вопроса о выплатах мобилизованным были внесены изменения в пocтaнoвлениe о выплатах из республиканского бюджета и сегодня они могут производиться нe тoлькo вoeннocлyжaщим, нo и члeнaм иx ceмeй.Фото: «Номер один»