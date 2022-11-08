Общество 08.11.2022 в 13:06

В Улан-Удэ появились «говорящие» дорожные машины

Спецтехника коммунальщиков просит автомобилистов уступать ей дорогу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появились «говорящие» дорожные машины
В этом году в Улан-Удэ Комбинат по благоустройству в качестве эксперимента внедрил звуковое оповещение на машинах-пескоразбрасывателях, чтобы предупреждать автомобилистов о проводимых работах по подсыпке. Такое оповещение призвано повысить оперативность выполняемых работ.

- В период снегопадов нам нужно оперативно проводить подсыпку, чтобы обезопасить движение на городских дорогах. Однако ранее бывали случаи, когда на дорогах наша техника не могла проехать через пробки. Это замедляло работы. Поэтому мы приняли решение оснастить нашу технику звуковым оповещением, призывающим уступить дорогу дорожной машине. Мы будем наблюдать за эффективностью данного нововведения, - рассказал директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

В комбинате также призвали автомобилистов пропускать дорожную технику, чтобы в периоды снегопадов машины могли оперативно подсыпать городские дороги.



Фото и видео: мэрия Улан-Удэ
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коммунальщики

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