В центре Улан-Удэ может появиться пруд с уточками

Пруд, пешеходный мост и зеленые оазисы могут появиться в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. Такую концепцию благоустройства второй очереди общественной территории предложил улан-удэнский архитектор Дмитрий Ильин.Как сообщили в мэрии, цель концепции – сохранить и преумножить зеленую зону, бережно внедрив функции, подчеркивающие рельеф. При этом, создать привлекательную территорию, точку притяжения горожан.- Главные фишки проекта – создание искусственного пруда справа от центральной композиции, который будет выполнять функцию экодренажа. В идеале летом развести уточек, а зимой – кататься на коньках. Также предлагаю сделать пешеходный мост-пандус, который решил бы проблему передвижения маломобильных групп населения с высшей отметки парка до нижней - улицы Балтахинова, - сказал Дмитрий Ильин.Также архитектор предложил с левой стороны парка разместить веревочный парк и организовать детскую горку для санок и ватрушек. Рядом предлагается установить некапитальные торговые объекты, где предприниматели могли бы предложить свои услуги и товары. А на самой высшей точке – смотровую площадку для фотосессий.С правой стороны, помимо пруда, можно будет разместить спортивные площадки, мобильный пункт здоровья, мини-библиотеку и административный блок. По обеим сторонам парка будут зеленые оазисы, также в парке предусмотрена кольцевая велосипедная дорожка.Проектные решения концепции рассмотрели на заседании рабочей группы, состоящей из архитекторов, проектировщиков, общественников и представителей городской администрации.Члены рабочей группы задали свои вопросы и выразили свои пожелания. Так, многие высказались, что спортивным и детским площадкам не место в парке, посвященном погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии. Также прозвучали сомнения по поводу необходимости размещать мобильный пункт здоровья и библиотеку.Архитекторы предложили оставить парк в качестве тихой, прогулочной зоны. Впереди предстоит еще ряд обсуждений, в концепцию будут вноситься изменения.В мэрии уточнили, что благоустроить парк планируется к 2025 году, когда вся страна будет отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Концепция второй очереди реконструкции включает в себя два крыла парка. Первая очередь реконструкции прошла в 2016 году к 350-летию Улан-Удэ – тогда реконструировали центральную часть парка, установили новые фонтаны. В 2020 году в парке был установлен памятник маршалу Советского Союза Константиру Рокоссовскому.Фото: мэрия Улан-Удэ