Общество 09.11.2022 в 12:13

В Бурятии росгвардейцы помогли семье мобилизованного

Женщина получила от правительства дрова, но расколоть их было некому
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии росгвардейцы помогли семье мобилизованного
В Баунтовском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в отделение вневедомственной охраны обратилась женщина, у которой супруга призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В семье трое детей, родственники обоих супругов проживают далеко. По постановлению республиканского правительства семья получила поддержку в виде машины дров. Однако расколоть их оказалось некому.

Росгвардейцы пришли на помощь женщине, расколов и сложив полученные семьей дрова.

- Большое спасибо ребятам из Росгвардии! Я сама из Иркутской области, родня мужа тоже далеко, обратилась за помощью во вневедомственную охрану. Сотрудники не отказали, дрова нам раскололи, сложили всё аккуратно. Желаю всем здоровья, удачи, успеха в работе, - поблагодарила росгвардейцев женщина.

Фото: Росгвардия Бурятии
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