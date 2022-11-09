В Бурятии росгвардейцы помогли семье мобилизованного

В Баунтовском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в отделение вневедомственной охраны обратилась женщина, у которой супруга призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В семье трое детей, родственники обоих супругов проживают далеко. По постановлению республиканского правительства семья получила поддержку в виде машины дров. Однако расколоть их оказалось некому.Росгвардейцы пришли на помощь женщине, расколов и сложив полученные семьей дрова.- Большое спасибо ребятам из Росгвардии! Я сама из Иркутской области, родня мужа тоже далеко, обратилась за помощью во вневедомственную охрану. Сотрудники не отказали, дрова нам раскололи, сложили всё аккуратно. Желаю всем здоровья, удачи, успеха в работе, - поблагодарила росгвардейцев женщина.Фото: Росгвардия Бурятии