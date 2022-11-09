Общество 09.11.2022 в 12:39

В Улан-Удэ продолжают уродливо обрезать деревья

На этот раз досталось вязам, произрастающим по ул. Комсомольская

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ продолжают уродливо обрезать деревья


«Номер один» неоднократно поднимал проблему массовой обрезки деревьев. Жители города часто жалуются, что после обрезки деревья выглядят либо как пеньки либо как обрубки. На этот раз беда пришла к жителям ул. Комсомольская.

Совсем недавно жертвами обрезки стали вязы во дворе детской поликлиники №6 по ул.Комсомольская, 1б. Деревья были высотой около пяти метров и, по словам местных жителей, никому не мешали – от проезжей части они растут далеко, обзор никому не загораживают. Тем не менее, деревья безжалостно «почикали», оставив обрубленные стволы высотой не более двух метров.

фото в текст.jpg

Интересно, что кого-то смутили нестриженные деревья, а вот поваленный кирпичный столбик, являющийся частью забора, не смущает никого. Люди говорят, что кирпичный столб в таком состоянии уже много лет, никто не принимает попытки его восстановить. Спиленные ветви, к слову, также лежат уже больше недели.

столб.jpg


Фото: "Номер один"

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