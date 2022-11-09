Мэр и председатель горсовета Улан-Удэ встретились в Чите с мобилизованными земляками

Целый грузовой внедорожник городского Управления по ЧС был полностью наполнен важным грузом из родного Улан-Удэ. Это бензогенераторы, бензопилы, металлоискатели, газовые печки, газовые баллоны, балаклавы, нательное белье, медикаменты, средства гигиены и многое другое.





- Сейчас вы - главная опора нашей страны. Мы все, конечно, переживаем за вас, но уверены, что вы - настоящие патриоты, бесстрашные защитники родной земли, дома, своих семей. Я с начала мобилизации был на пунктах сборах, проверял как идет мобилизация в городских военкоматах и видел, что у ребят настроение спокойное, у никого нет ни капли колебаний в том, что нужно встать, идти, идти с оружием на защиту наших рубежей, нашей границы! Родина призвала - надо идти. У многих из вас прадеды, деды, отцы прошли Великую Отечественную, они подарили нам, будущим поколениям, мирное небо над головой. А сегодня благодаря вам, нашей армии мы защищаем нашу безопасность, будущее наших детей, - сказал Игорь Шутенков.





- Нам было важно увидеть своими глазами, как размещают наших земляков, чем кормят, есть ли все необходимое. Увидели, что условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное. Поговорили о том, что их волнует. В основном, вопросы касались поддержки семей – пожилых родителей, жен с детьми. Со всеми семьями мобилизованных в Улан-Удэ проводится работа, - рассказал Чимит Бальжинимаев.





9 ноября мэр и спикер горсовета Улан-Удэ, а также глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев и председатель Селенгинского райсовета Александр Балдаков приехали в воинскую часть в Чите, чтобы пообщаться с мобилизованными земляками, оценить условия их быта, обсудить, по каким направлениям необходима поддержка администрации города и депутатов горсовета.Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев передали нашим бойцам посылки, инструменты, всё необходимое, собранное муниципальными служащими администрации города, горсовета, контрольно-счетной палаты и жителями улан-удэнских ТОСов.Городской комбинат школьного питания отправил квадрокоптер и тепловизионный прицел, а также колбасы, сало, кофе, конфеты, пряники, сухари.Мобилизованные жители Улан-Удэ и Бурятии встретились с Игорем Шутенковым и Чимитом Бальжинимаевым в клубе военной части. Мэр поприветствовал наших земляков.Чимит Бальжинимаев отметил, что поддержка наших земляков очень важна, они должны знать, что дома позаботятся об их близких, привезут и расколют дрова, окажут необходимую помощь.Далее встреча продолжилась в формате обсуждения. Наши земляки задавали вопросы по житейским проблемам своих родных и близких. По всем обращениям мэр и спикер пообещали помочь и решить.Напомним, что всем мобилизованным жителям была сделана региональная единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей, а также будет выплачена федеральная единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. В Улан-Удэ дети мобилизованных зачислены вне очереди в детские сады и школы. Семьи мобилизованных также получают дрова и уголь, волонтеры по заявке производят колку дров. Волонтерское движение «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС - мы вместе!», неравнодушные горожане помогают мобилизованным всем, чем могут. Улан-Удэ всегда был и остается надежным тылом нашей Родины.Фото: горсовет Улан-Удэ