Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится на год раньше

Реконструкция дамбы на Селенге в районе очистных сооружений Улан-Удэ началась в апреле 2022 года и по плану должна была завершиться в 4 квартале 2023 года. Однако объект будет сдан в этом году, сейчас его строительная готовность составляет 85%.- На данный момент осталось укрепить менее 300 метров откоса дамбы и работы будут завершены. Для этого, после завершения подготовки щебеночного основания, начнутся работы по устройству армокаркасов, бетонированию откосов и укладке каменной наброски. Работы закончат в декабре этого года, что практически на год ранее запланированных сроков, – рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Длина реконструируемой дамбы 1300 метров. Общая стоимость строительства 146 млн. рублей, 96% из которых выделил федеральный бюджет. Старая дамба в районе очистных сооружений местами была повреждена – у нее была разрушена подпорная стенка и размыто основание берегоукрепления.Фото: Минстрой Бурятии