В мэрии Улан-Удэ отреагировали на обрезку деревьев по ул. Комсомольская

Сегодня «Номер один» рассказал об уродливо обрезанных вязах во дворе детской поликлиники №6 по ул. Комсомольская, 1б. Комитет городского хозяйства оперативно отреагировал на наш материал.

- По данному факту сотрудники Управления административного контроля выехали на место. Факт вырубки зеленых насаждений подтвержден. По информации отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства разрешения на вырубку не выдавалось, уведомления о подрезке тоже не направлялось. Ответственные лица будут вызваны в комитет для выяснения обстоятельств, дачи пояснений и составления протокола, - сообщают в комитете городского хозяйства.

В комитете напоминают, что горожане в случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки могут обратиться в комитет городского хозяйства по тел.: 37-72-52, и в отдел природопользования и охраны окружающей среды комитета по тел.: 23-39-15.

Подрезка деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций должна производиться только после уведомления комитета городского хозяйства. Такое требование отражено в «Порядке проведения обрезки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ», утвержденном в декабре 2021 года.

Уведомление должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ собственниками или арендаторами земельных участков: управляющими компаниями, ТСЖ, юридическими и физическими лицами, предпринимателями.

За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

За нарушение вырубки, пересадки зеленых насаждений без соответствующего разрешения возлагается штраф на граждан от четырех до пяти тыс рублей, на должностных – от 35 до 50 тыс рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс рублей.





Фото: "Номер один"