Общество 10.11.2022 в 09:43
Якутия передала 6 пикапов для десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ
Церемония передачи прошла 9 ноября
Текст: Константин Воронов
Якутия передала 6 пикапов для военнослужащих 11-й отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России в Улан-Удэ, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО на Украине. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Телеграм-канале.
Фото и видео: Телеграм-канал Алексея Цыденова
Церемония передачи прошла на плацу бригады в поселке Сосновый Бор 9 ноября.
Фото и видео: Телеграм-канал Алексея Цыденова
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