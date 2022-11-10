Якутия передала 6 пикапов для десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ

Церемония передачи прошла на плацу бригады в поселке Сосновый Бор 9 ноября.









Якутия передала 6 пикапов для военнослужащих 11-й отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России в Улан-Удэ, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО на Украине. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Телеграм-канале.Фото и видео: Телеграм-канал Алексея Цыденова