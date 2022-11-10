Бизнесмены подарили улан-удэнцам «Додекаэдр»

- В создании объекта участвовали дизайнеры и проектировщики. При производстве геометрической фигуры были использованы самые передовые технологии. Приходите в сквер «Зодчий» посмотреть на «Додекаэдр» своими глазами, он никого не оставит равнодушным, - обращается к горожанам руководство «Залана».





Новый арт-объект «Додекаэдр» появился в обновленном сквере «Зодчий» в Улан-Удэ. Необычная световая инсталляция выполнена в форме геометрической фигуры – куба, размером более двух метров в высоту и ширину. Динамическая программируемая светодиодная подсветка, каркас из металла, грани из зеркальных панелей – уникальный арт-объект и в дневное время привлекает внимание своей футуристичностью.Как сообщили в мэрии, такой подарок горожанам сделала компания «Залан». Проект разработан при содействии МБУ «Горсвет» по уникальному заказу компании - от эскиза до выбора высокотехнологичных и качественных материалов.Напомним, по итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий сквер «Зодчий» набрал более 22 тысяч голосов, благодаря этому сквер в этом году обновили. Масштабная реконструкция проводилась этим летом по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках благоустройства устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырех медведей, скамейки-перголы, скамейки-качели и др.Фото: мэрия Улан-Удэ