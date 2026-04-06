Экономика и бизнес 06.04.2026 в 11:51

Бурятские производители получат шанс выйти на торговые сети Монголии и КНР

Этот шанс выпадет 16 апреля
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ в здании ФСК на улице Рылеева, 16 апреля пройдет форум «Сделано в Бурятии» (12+). В рамках мероприятия, в котором предполагается участие главы республики, власть и бизнес обсудят проблемы развития и поддержки предпринимательства.

Частью программы станет то, что местные производители смогут пообщаться с представителями торговых сетей Бурятии и других регионов страны, а также сетями из Монголии и КНР. Ожидается участие шести монгольских сетей («Номин» и другие) и трех из китайской приграничной провинции Маньчжурия.

Перед участниками форума выступят приглашенные спикеры, в т. ч. из Москвы. Ожидается участие около двух тысяч предпринимателей республики, причем не только производителей. Приглашают предпринимателей независимо от направления деятельности. Бизнесменов, которые поддерживают участников спецоперации, наградят. Интересно, что на форум приглашен сам прокурор Республики Бурятия.

По словам министра промышленности Бурятии Дениса Гармаева, у нашего региона много перспектив, есть куда двигаться. Республика старается всячески поддержать деловых людей региона. Так, когда у них возникли трудности в ведении переговоров с федеральными сетями, работающими в Бурятии, предприниматели вели очень долгую переписку с этими большими компаниями по вопросу сотрудничества. Однако республика помогла сократить это время.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
