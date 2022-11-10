ОНФ: Новый стадион в Улан-Удэ «трещит по швам»

«Материалы дела уже переданы в полицию», отметили в ОНФ.











В прошлом году в 103-м квартале Улан-Удэ появилось футбольное поле с беговой дорожкой. Чиновники работу одобрили и приняли.Как сообщили в ОНФ Бурятии, уже через 6 месяцев стадион начал «расклеиваться» - отслоился газон на футбольном поле, появились проплешины, из-за отсутствия предусмотренного проектом ограждения песок сыпется на беговые дорожки.На стадион, который разваливается буквально на глазах, чиновники «Улан-Удэстройзаказчик» потратили 54 млн рублей, отмечают общественники.Как утверждает Народный фронт, при строительстве заложенные в проекте качественные материалы заменили на дешевые аналоги. И только после вмешательства общественников прокуратура заставила чиновников начать претензионную работу с подрядчиком.Фото и видео: ОНФ Бурятии