Общество 10.11.2022 в 13:31

Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме

Его концепция отражает особую атмосферу республики и энергию Байкала
A- A+
Текст: Константин Воронов
Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме
Награду за «Лучший павильон» на выставке «Улица Дальнего Востока» вручил главе Бурятии Алексею Цыденову полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета округа, прошедшего во Владивостоке 9 ноября.

Напомним, в сентябре этого года все регионы ДФО представили свои экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» на полях Восточного экономического форума-2022. Экспертная комиссия провела оценку и определила победителей в 3 номинациях: «Лучший павильон», «Высокие технологии» и «Лучшая культурная программа». Оценки выставляли более 30 экспертов, представляющих разные структуры: федеральные министерства и ведомства, регионы, а также федеральные СМИ. В номинации «Лучший павильон» победила Бурятия, в номинации «Лучшая культурная программа» - Якутия, в номинации «Высокие технологии» - Приморье и Камчатка.

«Улица Дальнего Востока» вызывает с каждым годом всё больший интерес. Гостей на ней много. Люди с удовольствием смотрят, чем живут регионы Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.

В этом году экспозиция Бурятии прошла под названием «Байкал-Бурятия. Берег возможностей». Концепция отражает особую атмосферу республики и энергию Байкала, придающую стремление к прогрессу, динамичному развитию, перспективам роста.

Бурятия представила действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. Украшением экспозиции республики стала яркая, самобытная и разнообразная программа творческих коллективов и исполнителей, традиционная народная игра по разбиванию хребтовой кости, мастер-классы и дегустации, товары местного производства, уникальные ювелирные украшения и одежда местных брендов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
форум

Все новости

Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме
10.11.2022 в 13:31
Сбербанк дарит подарки жителям Бурятии в честь своего дня рождения
10.11.2022 в 13:18
Жители Бурятии на фоне валютных ограничений все активнее интересуются юанем
10.11.2022 в 13:05
Жители Улан-Удэ сами смогут подсыпать скользкие улицы
10.11.2022 в 12:40
Русский драмтеатр в Улан-Удэ направил средства в поддержку военнослужащих
10.11.2022 в 12:27
Власти Улан-Удэ открестились от упавшего на автомобиль столба
10.11.2022 в 11:51
Жительница Бурятии 6 лет прожила с огромной опухолью в голове
10.11.2022 в 11:30
На пожаре в Улан-Удэ обгорел мужчина
10.11.2022 в 11:17
ОНФ: Новый стадион в Улан-Удэ «трещит по швам»
10.11.2022 в 10:55
В Бурятии лишенный прав водитель сбил ребенка
10.11.2022 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
Жители Улан-Удэ сами смогут подсыпать скользкие улицы
Для этого мэрия установила специальные ящики с песком
10.11.2022 в 12:40
Русский драмтеатр в Улан-Удэ направил средства в поддержку военнослужащих
Коллектив театра собрал почти 80 тысяч рублей для помощи мобилизованным землякам
10.11.2022 в 12:27
Жительница Бурятии 6 лет прожила с огромной опухолью в голове
Женщина надеялась, что все пройдет само собой, пока однажды не впала в кому
10.11.2022 в 11:30
ОНФ: Новый стадион в Улан-Удэ «трещит по швам»
Материалы проверки общественники направили в полицию
10.11.2022 в 10:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru