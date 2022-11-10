Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме

Награду за «Лучший павильон» на выставке «Улица Дальнего Востока» вручил главе Бурятии Алексею Цыденову полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета округа, прошедшего во Владивостоке 9 ноября.Напомним, в сентябре этого года все регионы ДФО представили свои экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» на полях Восточного экономического форума-2022. Экспертная комиссия провела оценку и определила победителей в 3 номинациях: «Лучший павильон», «Высокие технологии» и «Лучшая культурная программа». Оценки выставляли более 30 экспертов, представляющих разные структуры: федеральные министерства и ведомства, регионы, а также федеральные СМИ. В номинации «Лучший павильон» победила Бурятия, в номинации «Лучшая культурная программа» - Якутия, в номинации «Высокие технологии» - Приморье и Камчатка.«Улица Дальнего Востока» вызывает с каждым годом всё больший интерес. Гостей на ней много. Люди с удовольствием смотрят, чем живут регионы Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.В этом году экспозиция Бурятии прошла под названием «Байкал-Бурятия. Берег возможностей». Концепция отражает особую атмосферу республики и энергию Байкала, придающую стремление к прогрессу, динамичному развитию, перспективам роста.Бурятия представила действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. Украшением экспозиции республики стала яркая, самобытная и разнообразная программа творческих коллективов и исполнителей, традиционная народная игра по разбиванию хребтовой кости, мастер-классы и дегустации, товары местного производства, уникальные ювелирные украшения и одежда местных брендов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии