Общество 10.11.2022 в 15:11

Подростка из Бурятии наградили за спасение третьеклассника

Мужество Никиты Лобастова отметили в Совете Федерации
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Текст: Константин Воронов
Подростка из Бурятии наградили за спасение третьеклассника
Совет Федерации наградил специальной наградой «За проявленное мужество» более 150 детей из 54 регионов страны. Все награжденные ребята проявили выдержку и неравнодушие в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в числе героев - Никита Лобастов из нашей республики.

Ровно год назад, воскресным ноябрьским днем, 13-летний Никита из поселка Гусиное Озеро пошел в гости к своему другу. Проходя мимо речки, на которой ребята обычно катаются зимой на коньках, он увидел знакомого 10-летнего Дениса. Никита поздоровался и предупредил об опасности катания на неокрепшем льду, но было уже поздно: лед был еще совсем тонким, и третьеклассник прямо на глазах Никиты подъехал к опасному месту и провалился в полынью.

Первым желанием Никиты было броситься спасать приятеля, но он вспомнил правила поведения на льду, о которых на открытом уроке рассказывали спасатели. Тогда он взял длинную палку и не пошел, а пополз по льду на помощь Денису. Из-за сильного страха Денис не мог схватиться за палку и отталкивал ее, тогда Никита протянул ему руку. Не сразу, но утопающему удалось схватить своего спасителя за руку. С трудом Никита вытащил своего товарища и отвел его греться.

«Когда Денис закричал, я сразу побежал на помощь. У меня не было сомнений», – рассказывает Никита о своем подвиге и добавляет, что хотел бы стать спасателем.

«Не каждый взрослый мужчина совершил бы такой поступок, а он, мальчишка, не раздумывая, бросился спасать маленького мальчика. Благодаря решительным действиям Никиты Денис остался жив», – комментирует подвиг ученика директор школы №92 поселка Гусиное Озеро Аюна Будаева.

Об отважном поступке Никиты узнали сотрудники МЧС, и юный герой был награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на воде». Вручили награду юному жителю Бурятии прямо в эфире Первого канала.

Теперь Никиту ждет еще одно награждение – медалью Совета Федерации в рамках проекта «Дети-герои». В этом году в числе награжденных 150 детей из 54 регионов страны, в том числе юные и отважные жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также близлежащих к зоне СВО регионов. Это ребята, которые ведут активную волонтерскую деятельность, провожают и встречают с фронта российских военнослужащих.

«Ваши самоотверженные поступки трогают до глубины души и вызывают огромное уважение. Ведь, совершая их, вы не искали славы, признания и наград. Вы пришли на помощь и сделали доброе дело по велению сердца – просто потому, что не могли поступить иначе», — обратилась к юным героям председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» создан по инициативе зампреда Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева и успешно реализуется с 2014 года. Масштабные мероприятия проекта проводятся при поддержке Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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