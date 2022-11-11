В Бурятии количество «мобилизационных» браков пошло на спад

В октябре в Бурятии, по данным регионального Управления ЗАГС, зарегистрировано 950 браков, из них около трети - по ускоренной процедуре в связи с частичной мобилизацией. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Тем не менее, октябрь не стал рекордным в истории бракосочетаний региона. В сентябре за счет последней недели месяца (когда начались мобмероприятия) марш Мендельсона играл 1 045 парам, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений.Причем большинство свадеб сыграли спонтанно, и Бурятия не исключение. Порой браки регистрировались и по расчету.Так, недавно Karelia.news рассказала о случае с мобилизованным жителем Кузбасса, опубликовавшим объявление о поиске невесты. 35-летний Василий Тимофеев обратился к жительницам города Белово и рассказал, что его мобилизовали в конце сентября. В нем он сообщил, что является сиротой.«Мы понимаем, что СВО — опасная миссия, и, дай бог, конечно, чтобы я вернулся, ну а вдруг нет. Отдавать страховые выплаты в непонятные фонды нет желания, хочу отдать своей землячке», — написал мужчина. На объявление откликнулось десять претенденток, на одной из которых Тимофеев остановился.То, что увеличение числа октябрьских свадеб связано исключительно с мобилизационным фактором, признают и организаторы свадебных мероприятий.- Никакого всплеска свадебных банкетов или фейерверков в октябре у нас не наблюдалось, молодожены шли по самому минимальному варианту с покупкой колец. Максимум заказывали скромные фотосессии, да и то редко, - сообщил один из известных организаторов праздничных мероприятий региона Станислав Брыков. - Более того, уже заказанные на октябрь свадебные банкеты отменялись: кого-то мобилизовали, кто-то уехал из республики, а кому-то было не до свадьбы и они решили отложить как регистрацию, так и празднование.Судя по всему, тема скрепления отношений и, как следствие, материальных обязательств была в числе приоритетных среди значительного числа регистрируемых браков в сентябре-октябре. Не секрет, что в Бурятии значительное число супружеских пар, даже проживающих многие годы совместно и имеющих общих детей, не спешили регистрировать отношения по самым разным причинам, но чаще всего из-за нежелания одного из супругов брать на себя ответственность.Однако мобилизационная тема поставила вопрос, что называется, ребром. Кто, например, будет получать выплаты за нахождение в зоне боевых действий?Как рассказал «Номер один» один из военнослужащих, «банкоматов в окопах нет, и мы оставляем карточки, на которые приходят деньги, дома, чтобы ею пользовалась жена, а себе оформляем на всякий случай дополнительную». Кроме того, ежемесячные выплаты предусмотрены для супруга и детей. Но они возможны лишь при наличии свидетельства о регистрации брака. И, наконец, в случае гибели мобилизованного только законная супруга может получить похоронные выплаты, в ином случае - ближайшие родственники. Неудивительно, что мобилизованные и их невесты ускорили оформление отношений и весь октябрь из пунктов подготовки воинских частей мужчины отправлялись в увольнительные прямо в ближайшие загсы.Добавим, что в Бурятии «мобилизационные» молодожены расписываются вне очереди в день подачи заявления, что предусмотрено законодательством. Судя по всему, небольшой всплеск числа «мобилизационных» свадеб продлится и в начале ноября.Фото: pixabay.com