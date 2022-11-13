Многодетная мама из Улан-Удэ получила предложение от известного издательства

- С мужем у нас поддерживающие отношения. Это первый человек, который слышит мои новые главы, я ему их зачитываю. И он, как начитанный человек, всегда дает мне советы и выражает личное мнение. На нем я тестирую и свои новые идеи, и он потом помогает мне их оформлять, - признается Света. – Он дал имя герою романа «Между нами океан». С самого начала он меня поддерживает во всем и помогает, в том числе с разными техническими моментами или, когда, например, мне нужно узнать мужской взгляд на вещи: как бы мужчина поступил в той или иной ситуации.







Светлана Савельева – улан-удэнка, мама троих деток и писательница. До недавнего времени она публиковала свои романы только на литературной платформе в Сети, пока один из ее романов не стал бешено популярным и не привлек внимание солидного издательства. Сегодня Светлана, больше известная в мире художественной литературы как Ника Светлая, выпустила уже шесть романов и одну повесть.Детство Света провела в крошечном пригородном военном городке близ Улан-Удэ, название которого мало кому известно. Из доступных развлечений – только лес и библиотека.- У нас с мамой были частыми лесные вылазки. Мы собирали грибы, гуляли. А дома вместе занимались огородом, смотрели сериалы, - вспоминает Светлана.Книги особого восторга у девочки не вызывали. Пока ей в руки не попал приключенческий роман Жюль Верна. С этого момента – с 14 лет – Света стала читать очень много.- С этого писателя у меня появилась любовь к книгам. Я стала постоянно ходить в библиотеку и вычитала вообще все, что там было. Тогда, еще подростком, начала писать рассказы, стихи, но они не сохранились.Неудивительно, что после окончания школы выпускница поступила на филологический факультет БГУ, окончив отделение журналистики в 2009 году. Но мечты стать журналистом после окончания вуза улетучились сами собой. В 2011 Светлана вышла замуж, следом появился первый ребенок, спустя несколько лет – второй. И, будучи в декрете, она снова начала творить – писать рассказы.- В 2016 году зарегистрировалась на сайте Wattpad (онлайн-сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения. – Прим. ред.) и начала писать. Первая книга - «Невинные заметки», женский роман. Это мой первый опыт, проще всего писать женские романы, поэтому я с него и начала. Затем была книга об отношениях на расстоянии, потом антиутопия. Фантастический роман про робота-девушку, точнее, про людей и их отношения, завязанные вокруг него. Но спойлерить не буду, лучше вам самим прочитать, - улыбается писательница.По словам Светланы, писательскому мастерству она профессионально нигде не обучалась, но какие-то азы прошла с помощью бесплатных курсов-вебинаров.Как правило, в женских романах кипят бразильские страсти: измены, предательства и огненные страсти. Но у автора романа в жизни все иначе - тихо, спокойно и уютно.Второе произведение начинающей писательницы «Между нами океан» произвело настоящий фурор, набрав порядка 1,5 млн прочтений на интернет-платформе. На Светлану вышло издательство АСТ.- Издательства мониторят такие площадки, мне написала девушка-редактор, она нашла меня в «ВКонтакте». Предложила издать мою книгу. Я правда ей не поверила, решив, что это чей-то розыгрыш. Попросила написать мне с рабочей почты издательства, что она и сделала. И только тогда поверила, - смеется Светлана.В 2019 году вышла в свет книга «Между нами океан» Ники Светлой (такой псевдоним придумала себе автор) тиражом в 3 тыс. экземпляров. Позднее выпущено еще несколько дополнительных тиражей также в несколько тысяч штук. А в 2020 году был издан и первый роман «Невинные заметки».- Остальные мои книги не получали доптиражей, не так «завирусились» как «Между нами океан», - признается писательница. – Я не знаю, как читательский интерес угадать, что понравится. Есть только догадки. Мне кажется, что читателям понравился больше всего этот роман потому, что там рассказывается об отношениях на расстоянии. Это очень популярная тема для молодежи, я же пишу для подростков. Им проще завести отношения онлайн, чем в жизни. И поэтому им близка эта тема. К тому же это роман о взрослении – о том, как вредная, избалованная девочка постепенно превратилась в человека, который взял судьбу в свои руки и пошел к своей цели, став взрослее и мудрее.Как рассказывает Светлана, порой одну книгу она пишет годами, по сути, исповедуясь в ней, вкладывая что-то глубоко личное. После этого на душе становится легче, словно ты побывал на сеансе психотерапии. Писательница признается – именно этот роман, так полюбившийся читателям, она когда-то посвящала своей маме.- «Между нами океан» я писала 1,5 года и посвятила книгу маме, которую недавно потеряла. Отношения мамы и дочери – ключевой момент в книге. Как и для меня. В книге «Мир падающих звезд» я рассказываю про общество, которое вообще никогда не болеет. А у меня в этот период времени болел папа. Также в романе «Неживая» девушка переживает насилие, и это тоже моя личная история. Имея такой опыт, я, конечно, обращалась к психологам, это была долгая работа. Вообще посыл этой книги – если у вас был такой опыт, то обращайтесь к психологу. Мне бы хотелось, чтобы женщины, которые когда-либо сталкивались если даже не с насилием, а с домогательством, обязательно говорили об этом, не боялись. И, конечно, прорабатывали это, чтобы потом нормально жить. Мне кажется, это очень актуальная тема.Поэтому на вопрос о том, где берут идеи писатели для своих произведений, Светлана только пожимает плечами. Мол, идей и тем предостаточно в нашей повседневной жизни.- Сама жизнь подсказывает, все беру из жизни. Ну и порой можно просто смотреть новости, - улыбается Светлана. – И, конечно, нужно смотреть на людей, на их истории, судьбы. Вообще же, на самом деле все сюжеты уже написаны и даже классифицированы, и их не так много. Просто каждый писатель преподносит их по-своему.Интересно, что только по тем отзывам, о которых писательница знает из первых уст, ее произведения способствовали тому, что люди меняли что-то в своей жизни, а порой и вовсе ее трансформировали.- В романе «Между нами океан» события происходят во Владивостоке. Я там никогда не была до написания книги, все изучала по путеводителям, много читала и пыталась воссоздать реальную атмосферу города. Одна из читательниц после прочтения книги решилась на переезд в этот город, потому что была давно в него влюблена, а роман подстегнул ее на решительные действия. Другая история произошла с моей подругой. Она прочитала роман-антиутопию, где говорится о том, что все люди на земле теперь могут жить без болезней, но только до 35 лет (в этом возрасте все люди умирают). А тогда я и мои друзья как раз были примерно в таком возрасте. И некоторые задумались – а что мы бы хотели сделать до 35, о чем мечтали когда-то? Когда ты понимаешь, что времени остается не так много, мы же не знаем, когда умрем, то хочется успеть сделать самое главное. Словом, после прочтения «Неживой» кто-то из моих друзей решил бросить курить, а одна подруга и вовсе кардинально изменила свою жизнь: продала квартиру, уволилась и переехала вместе с семьей в Москву, решив там начать все с нуля.Конечно, слышать такие отзывы писательнице приятно. Особенно радует, что и в родной Бурятии ее повесть «Арьяна» повлияла на то, что многие читатели задумались о своих корнях, изучении своего рода, его обычаев и традиций.- Когда ребята из Бурятии читают «Арьяну», они признаются, что не знают почти ничего о своем роде, его традициях и теперь хотят погрузиться в изучение этой темы. Основная идея в повести – идея национальной самоидентификации. Осознание того, что ты - часть своего рода. Поэтому даже одного такого отзыва достаточно, чтобы порадоваться и понять, что ты не зря написал книгу.Сегодня Ника Светлая – автор шести романов и одной повести. А впереди много планов и даже… рискованные эксперименты.- Я закончила две новых книги, решила сменить свой ник, выложила книги на двух интернет-площадках. Теперь у меня есть новая страница, которую я начала в августе с нулем подписчиков, и у одной из книг уже 50 тыс. просмотров. Это эксперимент ради интереса – можно ли сейчас стартовать с нуля, реально ли еще раз повторить этот путь, а потом я расскажу об этом своим читателям.Сейчас Светлане уже исполнилось 35 – тот самый максимально возможный возраст жизни, как у героев ее фантастического романа.- Еще один посыл моей книги. Нужно жить с принятием. Не сетовать: «Я неправильно прожила жизнь, сделала столько ошибок!». Нет, мы принимаем свое прошлое. Но в то же время важно успеть сделать самое главное, что бы ты хотел. Я лично сейчас ни о чем не сожалею и принимаю свою жизнь, такой, какая она есть.Фото: из личного архива С. Савельевой